Le saviez-vous ? Plus l’on vieillit, plus le temps passe vite ! Je n’y crois pas… ou plutôt, je n’ose pas y croire.

Sarah-Lizabeth Paquette Étudiante à la maîtrise en études internationales, École supérieure d’études internationales

Alors que la nouvelle année sonne comme l’avènement de nouvelles résolutions pour certains, pour ma part, c’est principalement une prise de conscience qui m’habite en ces débuts d’année : je suis riche. Probablement millionnaire !

Laissez-moi vous expliquer.

Je fais partie de ce lot d’êtres humains communément appelés « monsieur et madame Tout-le-Monde » qui ont eu l’occasion, durant le temps des Fêtes, de mettre en inertie cette mentalité de production chronique, pour être auprès des personnes qui leur sont chères. Bien entendu, cette période de l’année est souvent synonyme de marathon où défilent, l’un à la suite de l’autre, brunchs, soupers, fêtes mémorables (si on s’en souvient, naturellement !). Or, en prenant un peu de recul, j’aime penser que ces moments sont en réalité du temps que nous cultivons pour nourrir notre amour et notre amitié mutuels ; c’est essentiellement de prendre du temps pour les gens qu’on aime et qu’on apprécie. Et ça, ça n’a pas de prix.

Ainsi, après avoir décanté mes festivités associées à Noël et au jour de l’An, je me suis remémoré cette idée que le temps est, en fait, un cadeau inestimable. S’il est vrai que ce dernier est en cavale de manière perpétuelle, un moment entre amis ou en famille, a priori banal, est alors, à mon avis, à chérir davantage.

J’ai donc réalisé que, si le temps peut parfois sur son passage venir raréfier nos relations amicales, amoureuses ou familiales, il ne saura jamais rafler celles où l’on retrouve, comme pierre d’assise, l’existence d’une symbiose entre un amour profond et une amitié sincère.

S’attarder à dépenser notre temps comme on l’entend est une forme de liberté et de richesse qu’on tend parfois à oublier. Le temps est irrécupérable et non monnayable : en effet, on a beau essayer de le dupliquer, ses droits d’auteur semblent inviolables et intemporels.

Cela dit, lorsqu’une personne nous offre de son temps, j’estime qu’il s’agit là d’un des plus beaux cadeaux que nous pouvons recevoir, pour la simple et bonne raison que le temps est précieux. Néanmoins, par instants, j’ai cette impression que nous le tenons pour acquis, tout comme les gens qui nous entourent…

Vous savez, le temps n’attend pas si longtemps. C’est pour cela qu’il faut apprendre à créer les occasions pour se voir. Si la volonté est présente, le temps se manifestera. Par ailleurs, deux éléments dont on ne pourra jamais se lasser et qui se doivent d’abord de consommer du temps pour fleurir et évoluer, ce sont sans équivoque les valeurs de l’amour et de l’amitié. Ces sentiments, je les ai ressentis à travers ma course de 42,2 km, durant les Fêtes. Et c’est la raison pour laquelle je suis fortunée : fortunée d’amour et d’amitié.

Prenons le temps de vivre.

Prenons le temps de remercier les êtres que nous aimons pour leur temps.