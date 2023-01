Mesdames, cette année, je nous souhaite d’aimer notre corps. De nous aimer. J’enrage de voir autant de femmes se dénigrer et avoir une image négative de leur corps.

Marie-Claude Gauthier-Fredette Entrepreneure

Au lieu d’un abonnement au gym qui s’accompagne d’un objectif de perte de poids, j’aimerais que toutes choisissent cette année de repenser leur rapport au corps. Ça coûte moins cher et les chances d’en retirer quelque chose de réellement positif sont, j’aime le croire, plus grandes.

La société de performance et de consommation nous impose de voir notre corps comme quelque chose qui doit constamment être amélioré. Nous passons beaucoup de temps à identifier nos défauts. Pour plusieurs, ça devient même de véritables obsessions.

Se voir belles et uniques

Nous en faisons souvent une affaire publique. Nous pointons à qui veut les voir toutes nos imperfections. Je suis certaine que vous connaissez les « complexes » physiques de la plupart de vos amies. Autrement, vous avez certainement entendu quelqu’un récemment se présenter en soulignant qu’elle a les cheveux gras, quelques livres de plus ou quelques boutons sur le front.

Pourquoi ne pourrions-nous pas célébrer, à la place, ce qui nous rend belles et uniques ?

J’aimerais entendre plus de femmes se vanter de la couleur de leurs yeux, de la douceur de leur peau, de la présence d’un grain de beauté à un endroit sexy, d’avoir un good hair day, etc.

Je voudrais que ce soit là-dessus que nous nous concentrions quand nous nous regardons dans le miroir. L’idée est simplement de reprendre le concept, vieux comme le monde, de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide.

Bougeons au lieu de regarder la balance

Si nous voulons changer réellement notre rapport au corps, il faudrait aussi que cette année, nous délaissions la balance. Le poids est un indicateur qui n’a pas été un grand ami pour nous. Nous lui avons fait beaucoup trop de place dans nos vies, et ce, depuis plusieurs générations. Il ne nous a pourtant jamais fait de cadeaux…

Notre corps, c’est le berceau de notre énergie. Nous devons en prendre soin si nous souhaitons qu’il puisse continuer à faire du « millage » dans des conditions optimales.

En prendre soin, ça veut dire le faire bouger, apprendre à connaître et à respecter ses limites ainsi que comprendre ce qui lui fait du bien et ce qu’il aime.

L’idée : chaque minute de plus que la veille que nous prenons à être en mouvement est une minute gagnée. C’est un pas de plus vers la connaissance de notre corps et vers un rapport plus sain avec lui.

En 2023, soulignons, haut et fort, ce qui nous rend uniques ; oublions la balance dans nos garde-robes et bougeons au rythme de la simplicité et du plaisir. Le corps devient ainsi le véhicule de l’être dans sa plénitude plutôt qu’un boulet que nous traînons en y accrochant plusieurs résolutions futiles ou aspirations impossibles.