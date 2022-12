Larousse et la nouvelle congrégation de l’index

J’apprends que les éditions Larousse s’apprêtent à publier L’Officiel du Scrabble en gommant une soixantaine de mots jusque-là permis, comme « bamboula », « femmelette », « poufiasse », « schleu », « tarlouse », « travelo » ou « salope » (mais pas les masculins « salaud » et « salop », les hommes étant capables d’en prendre, eux), mais qui incitent aujourd’hui « à la haine et à la discrimination », selon l’entreprise néo-puritaine qui détient les droits du jeu hors des États-Unis.

Sylvio Le Blanc Montréal

Il m’arrive de jouer encore au Scrabble, et, croyez-moi, jamais je ne tiendrai compte de ce prochain Officiel. Et j’invite les associations de joueurs et ces derniers eux-mêmes à faire de même. Ne l’achetez pas, tout simplement.

La prestigieuse maison d’édition fondée par Pierre Larousse et Augustin Boyer ne devrait pas s’abaisser à publier un tel ouvrage. Elle peut encore changer d’idée, mais si elle persiste et signe, elle doit savoir que sa réputation sera entachée. Personnellement, je n’achèterai plus rien qui sera édité par elle.