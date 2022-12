Nous avons demandé à différentes personnalités ce qu’elles souhaitaient pour la nouvelle année. Aujourd’hui, les vœux d’Evhenia Viatchaninova.

Evhenia Viatchaninova Fondatrice de la campagne de sensibilisation et de levée de fonds « Sauver l’Ukraine » 1

« Que le ciel au-dessus de votre tête soit paisible » : tel sera le principal message de la communauté ukrainienne à l’occasion des Fêtes de la fin de l’année.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, l’Ukraine était engloutie par les régimes soviétique et nazi, ce qui n’a laissé aucune famille indemne, alors les gens se souhaitaient « Que le ciel au-dessus de votre tête soit paisible ». C’était leur façon de dire « plus jamais ». Depuis l’annexion de la Crimée et le contrôle russe des groupes armés dans l’est du pays en 2014, suivis par l’invasion brutale en 2022, le vieil adage a pris un nouveau sens faisant sangloter plus d’un, moi y compris :

… alors que nous pleurons nos courageux militaires, hommes et femmes, leurs familles et la population civile sont systématiquement ciblées avec une cruauté sans nom pour détruire la nation ukrainienne ;

… alors que nous prions pour la vie des milliers de personnes qui sont prisonnières de guerre et des trois millions d’Ukrainiennes et d’Ukrainiens, dont 12 000 enfants, déportés de force en Russie après avoir vécu les horreurs des camps de filtration2 ;

… alors que nous chérissons les souvenirs d’un ciel paisible au-dessus de notre patrie désormais occupée avec des villes et villages entièrement rasés. « Il faut se rappeler de la chance que nous avons ici d’être libres et en sécurité », comme le mentionnait la talentueuse danseuse Antonina Skobina, de Marioupol, qui a ému le Québec lors de l’émission Révolution3 ;

… alors que nous espérons que nos alliés fournissent tous les moyens nécessaires à l’Ukraine pour mettre fin rapidement et définitivement aux bombardements russes ne visant qu’à semer la mort et répandre la terreur ;

… un jour nos larmes sécheront, même si l’âme restera marquée à jamais. Le souhait se matérialisera, et le ciel bleu et paisible s’étendra sur les abondants prés verdoyants de l’Ukraine souveraine avec ses frontières de 1991. Lorsque ce moment arrivera – et nous espérons qu’il pourra se réaliser dès 2023 –, il n’y aura pas de paix aux conditions de l’agresseur, ce dernier bafouant tous les droits de la personne imaginables. Ceci se reflète dans les paroles de Serhiy Jadan, candidat ukrainien au prix Nobel de littérature : « Il ne peut y avoir de paix tant qu’il n’y a pas de justice. »4

EVHENIA VIATCHANINOV Photo fournie par Evhenia Viatchaninov

Notre souhait le plus profond après la victoire de l’Ukraine sera que le tribunal international condamne sévèrement les principaux responsables et acteurs de cette guerre tyrannique menée contre le peuple ukrainien.

Une Russie qui dominait l’Union soviétique et qui n’a jamais admis sa responsabilité dans la famine artificielle d’Holodomor, un génocide qui a emporté des millions d’Ukrainiens entre 1932 et 1933. D’ailleurs, cette année, nous en commémorons le 90e anniversaire.

C’est à la suite de la libération de son village que ma grand-mère a récité pour la première fois : « Que le ciel au-dessus de votre tête soit paisible ». Survivante d’Holodomor, elle a enduré tant de choses sous les Soviets et continue à 93 ans de le faire aujourd’hui. Cette fois-ci, c’est encore Moscou qui, avec son ambition impériale, amène la souffrance et la destruction dans nos chaumières étant, autrefois, si paisibles.

Les générations actuelles et à venir méritent d’être préservées du fléau de la guerre. La solution continue à être un armement efficace de l’Ukraine pour défendre son ciel ainsi que son territoire. Aucune autre manière ne peut stopper l’appétit de l’ours et assurer une paix durable.

Une chose est certaine : ce n’est pas uniquement son indépendance que défendent si courageusement les Ukrainiens, mais aussi, et surtout, les valeurs démocratiques universelles. Si l’Ukraine échoue, la Russie ne s’arrêtera pas là ; les vies et les efforts n’auront servi à rien.

Pour l’empêcher, il suffit d’écrire à vos députés régulièrement pour renforcer l’aide militaire du Canada et de l’OTAN pour l’Ukraine, ainsi que l’aide diplomatique et financière. Comme l’a dit la récipiendaire du prix Nobel de la paix Oleksandra Matviïtchouk, au nom du Centre ukrainien pour les libertés civiles, lors de son allocution à Oslo : « Il n’est pas nécessaire d’être Ukrainien pour soutenir l’Ukraine. Il suffit d’être humain. »

Par vos actions, et c’est aussi mon souhait pour les Fêtes, s’il vous plaît, n’oubliez pas la guerre, continuez à soutenir l’Ukraine et contribuez à ce que nous retrouvions un ciel paisible au-dessus de l’Ukraine et du monde libre !