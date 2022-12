Le virus de la COVID-19 et ses variants étaient en tête de liste des éléments à jeter ces deux dernières années. Guerre en Ukraine, troisième lien à Québec, cryptomonnaies, TSO chez les infirmières… c’est nettement plus varié cette fois-ci. Voici un aperçu de ce que vous souhaitez jeter en 2023.

Jeter le leader russe

Je jetterais Vladimir Poutine et ses généraux au dépotoir. Que la paix en Ukraine puisse pointer à l’horizon et que le pays puisse se rebâtir. Tant d’innocentes vies, autant ukrainiennes que russes, perdues. Que les magnifiques tournesols ukrainiens se déploient sous un ciel bleu et un soleil radieux.

Martine Boulet-Pelletier, Marston

Les véhicules énergivores

Je jetterais tous les satanés VUS et, surtout, les maudits pick-ups, possédés par des gens qui n’en ont aucunement besoin !

Luc Laporte, Joliette

Les adeptes de la désinformation

Donald Trump, Jair Bolsonaro, Éric Duhaime et tous ceux qui profitent de la désinformation sur les réseaux sociaux pour être populaires.

Jules Poisson

Suremballage et des contenants insensés

Commençons par chez nous. Demandons aux deux ordres du gouvernement, municipal et provincial, de passer des règlements interdisant l’emballage non compostable ou non recyclable. Je suis découragée de voir qu’en 2022, nous mettons à la poubelle des contenants et des plastiques qui prennent le chemin de l’enfouissement. Des tonnes de jouets et de bébelles y partent aussi. Profitons du talent des Québécois pour innover et faire des conceptions qui nous ressemblent mieux. Créons des logos, de beaux graphismes, des couleurs dans nos garde-manger et dans nos maisons… sans polluer davantage. Jetons l’ancienne façon de faire du suremballage et des contenants insensés. Soyons un jour une référence !

Catherine Bégin

Les cryptomonnaies

Il faut se débarrasser des cryptomonnaies. Énergivores, donc polluantes, inutiles, superficielles et frauduleuses. Un paradis fiscal virtuel.

Christian L’Écuyer

Pas jeter, recycler, réparer…

Je souhaite moins jeter : donner une deuxième vie aux vêtements et chaussures qui ne conviennent plus. Des personnes dans le besoin, ici ou ailleurs, pourront en bénéficier. Éviter davantage le gaspillage alimentaire ; cuisiner des restes, faire un sauté avec des légumes flétris, une compote avec des fruits mous, de la chapelure ou un pouding au pain avec du pain rassis. Réparer ce qui peut l’être pour allonger la vie utile de certains objets. Enfin, donner ou vendre ce qui ne sert plus. Ça pourrait faire le bonheur de quelqu’un.

Susan Parmenter

La petite politicaillerie

J’aimerais qu’on jette la petite politicaillerie de bas étage et la mesquinerie, pour les remplacer par du travail transpartisan. Alors tous les élus sans exception pourraient travailler tous ensemble pour le bien de la population du Québec !

Dany Gauthier, Saint-Félicien

Le Temps supplémentaire obligatoire

À jeter en 2023 : le Temps supplémentaire obligatoire dans les hôpitaux et autres établissements de santé ; les prescriptions de benzodiazépine chez les enfants ; la violence et le manque de savoir-vivre ; les commentaires négatifs ou les insultes sur les médias sociaux.

Sylvie Lequin

Le chialage !

Ce que j’aimerais jeter, enfouir au plus profond d’un trou béant et le recouvrir à jamais : le chialage ! On ne lit, on n’entend, on ne voit que ça : des gens qui chialent, qui « dénoncent », qui sont experts en tout, mais finalement en rien. Et pendant ce temps, rien n’est jamais réglé.

Myriam Fontaine

Le troisième lien à Québec

Je jetterais les plans du troisième lien et en planifierais rapidement pour la sauvegarde des ponts actuels en y ajoutant des voies réservées pour le transport en commun. Avec un budget de 10 milliards, on pourrait se payer des travaux de haute qualité pour ces ponts et en même temps un train léger passant sur ces ponts. Il resterait de l’argent pour des logements sociaux…

Pierre Martel, Québec

Les idées négatives

Jetons toutes formes de pensées négatives et prenons plutôt des idées et pensées constructives !

Serge Ste-Marie

Mes appréhensions

Jeter mes appréhensions à quitter ma vie professionnelle… lire : à prendre ma retraite. Merci de me permettre cette prise de conscience.

Francine LeBlanc

Les déchets virtuels

Jeter dans ma poubelle virtuelle tous ces vieux courriers qui dorment dans des serveurs qui consomment de l’énergie pour absolument rien. Si on veut moins de barrages, ça prend moins de demandes d’énergie. Allez hop ! vieux documents, photos multiples et vieux courriels qui encombrent le cloud pour absolument rien.

Nancy Gelinas

Les voisins gonflables

Jetons tous les voisins gonflables de ce monde, ce genre de personnes qui essaient toujours de se mettre en valeur en dénigrant les autres. Félicitations aux low-profile.

Guy Sirois

La laideur du monde

Je voudrais jeter aux ordures toute la laideur du monde. Celle qui fait peur, qui tue, qui traumatise, qui angoisse, qui pourrit l’avenir. La jeter loin, l’enfouir profondément, qu’elle ne ressorte jamais ! Ici, pas de recyclage, SVP !

Nathalie Vacri