COP15 sur la biodiversité

Un silence décevant sur la consommation de viande

Plusieurs groupes environnementaux et observateurs ont applaudi le résultat de la COP15, la Conférence des Nations unies sur la biodiversité, qui s’est close lundi à Montréal. Bien que des avancées notables aient été réalisées, dont la cible de protection de 30 % des terres et des océans et la mobilisation de 200 milliards de dollars américains d’ici 2030, les représentants présents ont malheureusement choisi de balayer sous le tapis la principale cause de perte de biodiversité terrestre : la consommation de viande et d’autres produits d’origine animale.