L’auteure s’adresse au premier ministre, François Legault

Viviane Drolet Monitrice de ski au Mont-Sainte-Anne*

Étant monitrice de ski au Mont-Sainte-Anne, à moins d’un mois du début des programmes de saison, je suis fébrile.

Est-ce que mes groupes seront homogènes ? Y aura-t-il des besoins particuliers parmi mes élèves ? Est-ce que mes outils d’enseignement sont à jour ? Retrouverai-je de mes anciens élèves ? Toutes ces questions obtiennent des réponses auprès de l’école de glisse. Merveilleux ! La vie est belle !

Avez-vous déjà assisté au départ des cours de groupe le samedi matin ? Une vraie ruche ! La coordination est impeccable et les sourires sont au rendez-vous pour près de 800 jeunes.

Les parents vont extraire les enfants de leur banc rehausseur sécuritaire, installé dans leur voiture sécuritaire. Ils vont confier ce qu’ils ont de plus précieux au monde. Je deviens alors responsable de la sécurité de leurs enfants. J’enseigne le ski alpin, un sport somme toute risqué, mais je suis formée pour gérer ce risque.

Mais je ne peux gérer le plus grand risque au Mont-Sainte-Anne : les remontées mécaniques.

Les remontées mécaniques ont, pour la plupart, atteint la fin de leur vie utile. Les problèmes répétés de la télécabine en sont des exemples éloquents ! La « Tortue » est plus souvent en panne qu’elle ne fonctionne et, si la chaise du nord vous fait peur, il y a toujours le t-bar… pas jeune, mais on y gèle moins que lors des fréquents arrêts de la chaise.

Heureusement, les élèves plus aguerris ont accès à la remontée mécanique du secteur expert, plus récente et confortable. Vous savez, c’est celle qui mène au magnifique chalet de la crête… abandonné dès le début du contrat de l’exploitant de la station, Resorts of the Canadian Rockies !

Monsieur Legault, aurai-je la chance d’enseigner le ski alpin aux jeunes cet hiver ? Je sais que vous n’avez pas de petits-enfants, M. Legault, mais si vous en aviez, prendriez-vous le risque de me les confier dans ce contexte ?

* Viviane Drolet est certifiée Niveau 2, Alliance des moniteurs de ski du Canada (AMSC), et certifiée Niveau 1, Sport de glisse adaptée Canada (CADS).