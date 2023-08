Pénurie d'enseignants et ancienneté

Un faux débat

Avec la rentrée scolaire, la négociation nationale des profs de l’école publique prend de plus en plus de place dans l’espace public. On comprend pourquoi : avec des milliers de postes à pourvoir et un ministre qui déclare publiquement et ouvertement qu’il espère avoir « un adulte dans chaque classe » à la rentrée, il est difficile de se réjouir de la situation dans le réseau des écoles publiques du Québec.