Crise du logement

Les données probantes plaident pour un meilleur contrôle et un registre des loyers

La semaine dernière, les maires de 14 municipalités du Québec ont réclamé du gouvernement provincial l’instauration d’un registre des loyers. Il ne s’agissait pas du premier geste politique en faveur de cette mesure : en 2010, 26 députés de l’Assemblée nationale lui avaient déjà signifié leur appui. La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, dit avoir refusé de signer cette lettre pour deux raisons. Selon elle, il n’existe pas de données probantes en faveur d’un registre des loyers et il serait préférable de construire et de viser un taux d’inoccupation de 3 % pour équilibrer le pouvoir de négociation entre locataires et locateurs. Nous, membres du Collectif de recherche et d’action sur l’habitat (CRACH), saluons la recherche d’un tel équilibre, mais nous soutenons qu’un registre des loyers est un outil indispensable pour y parvenir.