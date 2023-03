Nous n’abandonnerons pas les psychologues du réseau public

Nous avons tout donné pendant nos études prédoctorales pour être acceptées au doctorat que nous compléterons – si tout va bien – en six à sept ans. Un minimum de neuf à dix années d’études pour pratiquer la profession qui nous passionne. Il nous sera ensuite possible d’appliquer tout le savoir et l’expérience pratique que nous aurons accumulés sur le cerveau, les émotions, la psychopathologie, les évaluations et les diagnostics, la prévention, l’intervention et la psychothérapie pour accompagner et aider la population.