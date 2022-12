Guerre en Ukraine

Des questions troublantes pour les membres de l’OTAN

Les pays membres de l’OTAN et Israël ont les armes pour permettre à l’Ukraine d’imposer une zone d’exclusion aérienne et d’arrêter un génocide, ce qui créerait un monde sensiblement meilleur et plus sûr. Alors pourquoi n’ont-ils toujours pas livré ces armes à l’Ukraine ?