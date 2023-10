Au Québec, il n’existe pas d’agence indépendante pour évaluer l’efficacité de chacun des ministères, mais il existe tout de même des mécanismes qui les ont à l’œil. Voici ceux qui surveillent la qualité des services publics, ainsi que leurs plus récents constats.

Le protecteur du citoyen

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Me Marc-André Dowd, protecteur du citoyen

Dans son rapport annuel 2022-2023, Me Marc-André Dowd, protecteur du citoyen, attire entre autres notre attention sur ce qui cloche en santé et en services sociaux ainsi que dans les services correctionnels. Il fait également un suivi des recommandations de la commission Viens, sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Dans tous les cas, il émet des recommandations.

Le Vérificateur général

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Dans son plus récent rapport, le Vérificateur général dressait un portrait peu reluisant de l’école publique québécoise.

Enseignants non qualifiés et peu encadrés, élèves barouettés avec résultats scolaires à l’avenant, voilà quelques-uns des constats qu’on découvrait à propos de l’école publique québécoise dans le plus récent rapport du Vérificateur général, déposé en mai dernier. L’équipe du VG réalise des audits et des enquêtes sur l’usage et la gestion des fonds publics. Ses rapports sont toujours très instructifs.

Les rapports de la présidente du Conseil du trésor

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Pour 2021-2022, c’est le ministère du Tourisme, dirigé par la ministre Caroline Proulx, qui a obtenu la meilleure note de la présidente du Conseil du trésor avec 94 %.

Pour avoir une idée de la performance de l’État, on peut consulter ces rapports qui présentent l’indice de performance de l’administration publique. Pour 2021-2022, la note moyenne des ministères est de 75 %. Six ministères sur ving et un obtiennent une note égale ou supérieure à 90 %, et sept d’entre eux obtiennent une note comprise entre 75 % et 89 %.

Les travaux parlementaires de la Commission de l’administration publique

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La Commission de l’administration publique vérifie notamment les engagements financiers du gouvernement qui totalisent 25 000 $ et plus. Ci-dessus, le premier ministre François Legault.

Parmi ses responsabilités, cette commission vérifie les engagements financiers du gouvernement qui totalisent 25 000 $ et plus. Elle voit également défiler le vérificateur général, les sous-ministres et les organismes publics qui viennent répondre de leur gestion.