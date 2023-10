Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Avec seulement deux séances boursières à faire en octobre, les titres québécois s’étant le plus démarqués à la Bourse de Toronto sont ceux de deux entreprises ayant reçu des offres d’achat durant le mois.

OpSens et H 2 O Innovation sont deux entreprises de la région de Québec dont les actions sont en hausse de quelque 60 % en octobre. Aussi en hausse en octobre, mais plus modestement, Guru (+ 12 %), Stella-Jones (+ 10 %), Lassonde (+ 6 %) et Couche-Tard (+ 6 %) affichent des appréciations notables.

À l’opposé, la biotech montréalaise Thérapeutique Repare est la grande perdante au Québec ce mois-ci. Son action qui s’échange au NASDAQ affiche un repli de 73 % depuis le début d’octobre. À Toronto, Theratechnologies (- 53 %), Velan (- 49 %) et Transat (- 23 %) traversent aussi un mois difficile.

Un administrateur du Groupe ADF a acheté en milieu de semaine 100 000 $ d’actions du spécialiste des superstructures en acier de Terrebonne. Jean Rochette a acheté durant la séance de mercredi un total de 20 000 actions. C’est la première fois qu’il achète des actions d’ADF sur le marché depuis qu’il s’est joint au conseil d’administration il y a deux ans.

Bien que PyroGenèse disposait encore de quelques semaines pour espérer que son cours boursier repasse au-dessus de la barre des 1 $ US afin de se conformer aux règles du NASDAQ, et bien qu’un regroupement d’actions pourrait permettre de relever le prix de son action, l’entreprise technologique montréalaise de procédés industriels au plasma entend retirer ses actions du NASDAQ pour ne conserver que sa cote à Toronto. La direction estime à plus de 2 millions de dollars les coûts annuels liés au maintien d’une double cotation et anticipe une augmentation substantielle des dépenses à l’avenir en raison des exigences croissantes en matière de conformité et de réglementation.

Les titres des producteurs d’énergie renouvelable se négocient à des niveaux « absurdement bas », alors que ces entreprises sont considérées comme défensives en raison de leur faible corrélation avec le marché de façon générale (bêta plus faible), selon le gestionnaire d’actifs montréalais Palos. « Une normalisation de l’évaluation de ces entreprises pourrait facilement entraîner une hausse de 40 % ou plus par rapport au niveau actuel », souligne Gestion Palos dans sa lettre financière hebdomadaire publiée cette semaine. « N’oublions pas que ce secteur a toujours été considéré comme une valeur refuge en raison de ses rendements prévisibles qui restent généralement durables, même en période de turbulences. » Soulignant que la patience est requise, Palos soutient avoir récemment bonifié ses participations dans Boralex, Innergex et Northland Power.

L’action du gestionnaire d’actifs montréalais Fiera Capital a reculé en milieu de semaine à un creux qui n’avait pas été observé depuis la crise financière. Le repli boursier a ainsi fait monter le rendement du dividende à 20 % mercredi. La pression sur le titre est venue après la publication en début de semaine de la mise à jour de l’actif sous gestion. La baisse de l’actif sous gestion alimente un peu plus les craintes entourant la fuite d’actifs liée au départ il y a deux ans d’un gestionnaire vedette de Fiera ayant décidé de se lancer à son compte durant la pandémie.

Deux administratrices chez Velan viennent d’acheter des actions du fabricant montréalais de robinetterie industrielle. Suzanne Blanchet et Dahra Granovsky ont chacune acheté il y a une dizaine de jours des blocs de 3000 actions. Suzanne Blanchet est membre du conseil d’administration depuis 2021 alors que Dahra Granovsky siège au conseil depuis 2019. Le projet de vente de Velan à une entreprise américaine est tombé à l’eau cet automne.

BCE a reçu un coup de pouce de Canaccord en début de semaine. L’analyste Aravinda Galappatthige propose dorénavant d’acheter l’action de l’entreprise montréalaise de télécommunications qui présentera jeudi prochain sa plus récente performance trimestrielle. Ils sont seulement 5 analystes sur 18 à recommander l’achat.

Un haut dirigeant de Transcontinental vient d’acheter un bloc d’actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dans l’emballage souple et l’impression. Sam Bendavid, chef du développement et de l’approvisionnement, a acheté 3000 actions le 20 octobre au prix unitaire de 10,45 $.

Les titres québécois de Nuvei, Banque Nationale, Savaria, Saputo, Fiera Capital, Boralex, Innergex, Banque Laurentienne, Air Canada, Cogeco Communications et PyroGenèse ont tous glissé cette semaine à un plancher des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.