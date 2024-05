Ford Motor Co. a commencé à réduire ses commandes auprès de ses fournisseurs de batteries afin d’endiguer les pertes croissantes liées aux véhicules électriques, selon des sources proches du dossier, alors qu’il réduit ses ambitions sur un marché en plein ralentissement.

Keith Naughton, Archie Hunter et Heejin Kim BLOOMBERG

Ford continue à entretenir des partenariats avec ses fournisseurs de batteries, dont les sud-coréens SK On et LG Energy Solution, ainsi que le chinois Contemporary Amperex Technology, ont précisé ces sources qui ont demandé à ne pas être identifiées.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Ford en matière de véhicules électriques (VE), qui prévoit réduire de 12 milliards de dollars américains (16,4 milliards CAN) les dépenses consacrées aux modèles alimentés par des batteries, retarder l’arrivée de nouveaux véhicules électriques, réduire les prix et reporter l’ouverture ou réduire la taille des usines de batteries prévues. Ford a prévu des pertes de 5,5 milliards US pour les véhicules électriques cette année, et le directeur général Jim Farley a récemment déclaré que sa division de véhicules électriques, Ford Model e, « est le principal frein pour l’ensemble de l’entreprise en ce moment ».

Avec la chute des prix des VE et le ralentissement de la demande, les pertes de Ford par VE ont dépassé les 100 000 $ US au premier trimestre, soit plus du double du déficit de l’année dernière, a déclaré l’une des personnes interrogées.

Demande inférieure

Bloomberg Intelligence estime que les pertes que Ford s’attend à subir dans sa division VE cette année annuleront pratiquement les bénéfices qu’il tire de sa division Ford Blue, qui construit des véhicules traditionnels à moteur à combustion interne tels que le VUS Bronco et des hybrides essence-électricité tels que le camion Maverick.

« Cela soulève des questions quant à la prudence d’investir massivement dans les VE », ont écrit Steve Man et Peter Lau, analystes chez BI, dans une note de recherche datée du 3 mai.

La réduction des commandes est un nouveau signe des maux de tête qui affligent l’industrie. Les constructeurs automobiles américains sont aux prises avec une demande de VE qui reste inférieure aux attentes. Dans le même temps, les fabricants de batteries en Corée du Sud, en Chine et ailleurs doivent faire face à une accumulation de stocks invendus.

Cette situation se répercute sur la chaîne d’approvisionnement et a un impact sur les prix des métaux clés tels que le lithium, le cobalt et le nickel, qui ont tous atteint leur niveau le plus bas depuis des années, ce qui a retardé les décisions d’investissement dans de nouveaux projets et, dans certains cas, a entraîné la fermeture de mines.

Petits modèles en vue

Les responsables de Ford affirment qu’ils ont réduit les coûts de leurs véhicules électriques de plusieurs milliers de dollars pour tenter de les rendre rentables, mais ils ont également dû réduire les prix pour rester compétitifs par rapport au leader du marché, Tesla, qui a procédé à des remises agressives sur ses modèles.

« Nous avons vu les prix baisser de manière spectaculaire et c’est pourquoi nous n’avons pas pu suivre cette réduction des coûts », a déclaré John Lawler, directeur financier de Ford, aux analystes le 24 avril lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise. « Mais nous nous efforçons de réduire les coûts autant que possible cette année chez Ford Model e. »

M. Lawler a été promu vice-président vendredi pour se concentrer sur la stratégie à long terme et aider à trouver un moyen d’endiguer les pertes liées aux véhicules électriques.

Selon Bloomberg, Ford accélère le développement de petits véhicules électriques qui seront vendus à partir de 25 000 $ et seront lancés à la fin de l’année 2026. M. Farley a déclaré que ces modèles seraient rentables dès leur première année de commercialisation.

Trouver une voie vers la rentabilité des véhicules électriques est essentiel pour la survie à long terme de l’entreprise, a déclaré M. Lawler lors d’une interview ce mois-ci.

« Ford Model e doit être autonome, a-t-il déclaré. Il doit être rentable et offrir un retour sur le capital que nous investissons. »

Avec la collaboration de Heesu Lee et Danny Lee