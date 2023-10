Investissement Québec débloque 12,5 millions US pour devenir le plus important actionnaire de Theratechnologies, un investissement qui confère à la société d’État une participation de 19,9 % dans la biopharmaceutique montréalaise.

La décision d’investir dans Theratechnologies survient alors que l’entreprise a besoin de renflouer ses coffres et procède à une émission d’actions au moment où la valeur de son titre est au plancher.

Theratechnolgies a annoncé jeudi l’émission de 25 millions de titres au prix unitaire de 1 $ US. Investissement Québec achète la moitié de ces titres dont le prix est fixé à un escompte équivalent à 22 % du cours boursier enregistré à la clôture des marchés, mercredi.

Les autres titres nouvellement émis sont achetés par des investisseurs institutionnels (surtout américains) et par de petits investisseurs. La réalisation de l’opération devrait avoir lieu au plus tard mardi prochain.

En réaction à l’annonce, l’action de Theratechnologies a cédé 26 % jeudi pour clôturer à 1,27 $ à la Bourse de Toronto.

Ce prix donne à Theratechnologies une valeur de 30 millions de dollars.

L’entreprise a l’intention d’affecter l’argent récolté à ses besoins généraux. Le chef de la direction financière de Theratechnologies, Philippe Dubuc, souligne que l’opération de financement vise à assurer le respect des obligations envers Marathon Asset Management, un important prêteur de l’entreprise.

On était un peu serré, car nous avons l’obligation d’avoir 20 millions en encaisse au bilan et nous étions à 23,8 millions au dernier trimestre. Philippe Dubuc, chef de la direction financière de Theratechnologies

Il explique d’autre part qu’après discussions avec Investissement Québec, il a été convenu du montant de 25 millions pour notamment appuyer la réalisation d’éventuelles acquisitions et rembourser des dettes.

Philippe Dubuc convient que le moment n’est pas très opportun pour effectuer une émission d’actions au prix actuel. « Le secteur biopharmaceutique en Amérique du Nord est extrêmement difficile depuis deux ans et demi. Si on attend le bon moment pour faire une émission, on pourrait devoir attendre très longtemps encore », dit-il.

Vision d’avenir

Appelé à commenter l’investissement de la société d’État, le président-directeur général d’Investissement Québec, Guy LeBlanc, répond que l’organisation qu’il dirige est « fière de soutenir une entreprise qui contribue au développement d’un secteur stratégique de notre économie, celui des sciences de la vie, à un moment charnière de sa croissance, alors qu’elle consolide ses activités d’affaires au Québec ».

Outre Investissement Québec, les plus importants actionnaires de Theratechnologies sont les fonds spécialisés Soleus et AIGH.

La direction de Theratechnologies avait annoncé en début de semaine qu’elle réduisait à nouveau la taille de ses activités en recherche et développement avec la suppression de quelque 25 postes.

La restructuration annoncée mardi doit permettre de réaliser des économies annuelles récurrentes d’environ 3,5 millions US et s’inscrit dans une volonté de bâtir une entreprise rentable et de procurer des rendements aux actionnaires.

Theratechnologies avait déjà annoncé en juillet une rationalisation des fonctions de R et D. Il avait alors été calculé que la rationalisation devait permettre des réductions de coûts annualisées de 5,5 millions.

Lors de la publication de la plus récente performance financière trimestrielle de l’entreprise le mois dernier, la direction avait révisé à la baisse ses prévisions de revenus pour l’exercice.

Theratechnologies récolte essentiellement des revenus de deux produits vendus aux États-Unis. L’un traite le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et l’autre traite un problème médical qui y est associé.

Un regroupement d’actions (1 pour 4) a été effectué durant l’été pour augmenter le prix du titre afin que l’entreprise se conforme de nouveau aux exigences du NASDAQ – l’action est aussi cotée à Toronto – et ainsi maintenir l’inscription à cette Bourse américaine.

Le repli boursier enregistré jeudi fait en sorte que l’action de Theratechnologies vient à nouveau de glisser sous la barre des 1 $ US au NASDAQ. Pour respecter les règles du NASDAQ, une action ne doit pas clôturer à un cours inférieur à 1 $ US pendant 30 jours ouvrables consécutifs.