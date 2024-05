PHOTO NAM Y. HUH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Uber lancera un service de navettes vers les aéroports, stades et salles de concert

(New York) Le géant américain Uber a annoncé mercredi le lancement aux États-Unis, à partir de l’été, d’un service de navettes pour desservir des stades, sites de concert et aéroports, ainsi que plusieurs nouveaux services dont certains seront disponibles dans d’autres pays.

Agence France-Presse

Uber Shuttle, testé au Caire depuis 2019 puis étendu à l’Inde, existe déjà pour les entreprises américaines afin de faciliter les déplacements de leurs employés vers leur lieu de travail.

Ce service va être étendu aux particuliers, qui pourront réserver à l’avance une place dans ces navettes, pour être acheminés jusqu’à un stade ou des sites de divertissement, ou pour les en ramener à l’issue d’un match ou d’un concert, par exemple.

Des partenariats ont été conclus avec notamment le Hard Rock Stadium à Miami (Floride) et des sites à Chicago (Illinois), Charlotte (Caroline du Nord) et Pittsburgh (Pennsylvanie), a indiqué Anthony Le Roux, directeur général d’Uber Shuttle, lors d’une présentation à New York des nouvelles fonctionnalités de l’application.

Un projet pilote va également être lancé avec des aéroports, pour y transporter, avec des navettes d’Uber Shuttle, des passagers depuis et vers le centre-ville plusieurs fois par jour.

Les dirigeants qui se sont succédé mercredi, lors de la présentation, ont également annoncé la possibilité désormais de réserver à l’avance des courses Uber Share (partage d’un véhicule avec d’autres passagers), qui permettent d’économiser en moyenne 25 % du prix d’un trajet.

Le géant américain sort aussi une version pour étudiants d’Uber One, lancé en 2021, qui donne droit notamment à des réductions pour Uber et Uber Eats ainsi que chez des partenaires (Starbucks, Domino’s, etc.) par le biais d’un abonnement mensuel.

Le déploiement d’Uber One pour étudiants (abonnement mensuel à 4,99 dollars au lieu de 9,99 dollars) est prévu jusqu’à l’automne dans sept pays (États-Unis, Canada, France, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Mexique).

Concernant Uber Eats, pour la livraison de repas et de courses, les utilisateurs peuvent créer des listes afin de recommander à leurs amis ou à des tiers un plat ou un restaurant.

Pour des livraisons à domicile, un partenariat a été conclu avec la chaîne de demi-gros Costco aux États-Unis, au Canada, au Japon et au Mexique.