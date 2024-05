(Atlanta) De puissantes tempêtes accompagnées de vents violents et dévastateurs menaçaient plusieurs États du sud-est des États-Unis vendredi, tandis que les habitants d’autres régions nettoyaient les débris des intempéries mortelles qui ont provoqué des tornades dans le Michigan, le Tennessee et d’autres États.

Associated Press

Les tempêtes se sont abattues sur Tallahassee, en Floride, où de nombreux arbres ont été renversés autour de la capitale de l’État, ont indiqué les autorités vendredi. Des rafales de 115 km/h ont été enregistrées par une station météorologique située près du complexe du Capitole de l’État, a indiqué le Service météorologique national.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des débris métalliques et d’autres débris provenant des bâtiments endommagés qui jonchent certaines parties de la capitale de la Floride. Le stade de baseball de l’université d’État de Floride, où les cours ont été annulés vendredi, a notamment été endommagé par des grillages tordus et pliés.

Le personnel non essentiel de l’université, les étudiants et les visiteurs doivent éviter les campus de Tallahassee jusqu’à nouvel ordre, a indiqué l’université dans un message sur les réseaux sociaux.

La ville de Tallahassee a indiqué sur la plateforme de médias sociaux X qu’une « possible activité tornadique » était à l’origine des nombreux dégâts survenus dans la capitale de la Floride, notamment sur les lignes électriques et les nombreux arbres abattus. La ville a indiqué que plus de 66 000 clients sont privés d’électricité et que 11 sous-stations ont été endommagées par la tempête.

PHOTO PHIL SEARS, ASSOCIATED PRESS Un arbre bloquait vendredi une route de Tallahassee, en Floride.

« Il est possible que la remise en état prenne tout le week-end », prévient le communiqué.

Des orages violents sont également attendus en Alabama, près de la Floride, où des rafales pourraient faire tomber des branches d’arbres, a indiqué le service météorologique.

Dans la capitale du Mississippi, Jackson, les autorités demandaient vendredi aux habitants de conserver et de faire bouillir l’eau par précaution après une panne de courant dans l’une des principales usines de traitement de l’eau. JXN Water, la société locale de distribution d’eau, a déclaré que les clients pouvaient s’attendre à une pression d’eau réduite pendant que les travailleurs évaluaient les dégâts causés par les tempêtes de la nuit.

« Il faudra de nombreuses heures pour que le système se rétablisse et, à certains endroits, cela pourrait prendre plus de temps », a prévenu Ted Henifin, directeur du système d’approvisionnement en eau, dans un communiqué.

Le service météorologique a averti que Hickory Hills et les zones environnantes proches de la côte étaient susceptibles de connaître des phénomènes météorologiques violents vendredi et qu’il fallait s’attendre à des grêlons susceptibles d’endommager les véhicules.

PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS Des policiers observaient jeudi une maison entièrement détruite à Columbia, au Tennessee.

Plus de 280 000 foyers et entreprises du Sud, du Mississippi à la Caroline du Nord, étaient privés d’électricité vendredi midi, selon le site web de suivi poweroutage.us. Plus de la moitié d’entre eux se trouvaient en Floride, où plus de 165 000 clients étaient privés de lumière et de climatisation.

Plusieurs alertes et veilles de tornades ont été émises par le Service météorologique national vendredi matin, mais elles ont été levées à la mi-journée.

Jeudi, le service météorologique a signalé une rafale de la force d’un ouragan de 122 kilomètres/heure dans le comté d’Autauga, en Alabama. Des toitures métalliques ont été arrachées de bâtiments et des arbres sont tombés sur des maisons à Vidalia, en Géorgie. Une personne a été blessée dans le comté de Rankin, dans le Mississippi, après qu’un arbre se soit écrasé sur une maison, selon les rapports des services météorologiques.

Depuis lundi, 39 États sont sous la menace de phénomènes météorologiques violents et au moins quatre personnes sont mortes. Mercredi et jeudi, environ 220 millions de personnes étaient exposées à un risque de temps violent, selon Matthew Elliott, prévisionniste au Storm Prediction Center.

Ces conditions météorologiques font suite à un mois d’avril orageux au cours duquel les États-Unis ont connu 300 tornades confirmées, soit le deuxième nombre le plus élevé jamais enregistré pour ce mois et le plus important depuis 2011.

Une tempête a été responsable de la mort d’un homme de 22 ans qui se trouvait dans une voiture dans le comté de Claiborne, au nord de Knoxville, selon les autorités. Une deuxième personne a été tuée au sud de Nashville, à Columbia, siège du comté de Maury, où une tornade accompagnée de vents de 225 kilomètres/heure a endommagé ou détruit plus de 100 maisons.

Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a déclaré que la femme a perdu la vie dans le comté de Maury se trouvait dans une maison mobile qui a été projetée à plusieurs mètres dans une zone boisée. M. Lee a rendu visite aux responsables des situations d’urgence et du département des Transports du Tennessee dans la région touchée par la tempête jeudi.

Des pluies torrentielles ont entraîné des inondations soudaines et des sauvetages aquatiques au nord-est de Nashville, et le service météorologique a lancé une alerte aux tornades, son niveau d’alerte le plus élevé, pour les zones avoisinantes.

Un garçon de 10 ans a été grièvement blessé à Christiana, au sud-est de Nashville, lorsqu’il s’est retrouvé pris dans un collecteur d’eaux pluviales et a été emporté sous les rues alors qu’il jouait avec d’autres enfants pendant que des adultes déblayaient les débris, a indiqué son père, Jimmy Sullivan, directeur des écoles du comté de Rutherford, sur les réseaux sociaux.

Le garçon, Asher, a émergé dans un fossé de drainage et a survécu après avoir reçu un massage cardiaque, « mais les dommages sont considérables », a posté M. Sullivan sur Facebook, en demandant des prières.

« Asher a besoin d’un miracle », a écrit M. Sullivan.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées dans les bureaux du district scolaire pour une veillée de prière jeudi. Elles ont baissé la tête et fermé les yeux pour prier, et ont chanté ensemble « Amazing Grace ».

Les écoles ont été fermées jeudi et vendredi à Rutherford et Maury. En Géorgie, certains districts au nord d’Atlanta ont annulé les cours en personne ou retardé l’heure de début des cours en raison des dégâts causés par la tempête durant la nuit, notamment des arbres tombés sur des maisons et des véhicules dans les environs de Clarkesville. Aucun blessé n’a été signalé.

Les plaines et le Midwest ont été frappés par des tornades ce printemps.