Matthew Hegedus-Stewart et Gene Eyster, réunis après 23 ans

Plus de 23 ans se sont écoulés depuis qu’un nouveau-né en pleurs a été retrouvé abandonné dans une boîte en carton dans un complexe d’appartements à South Bend, en Indiana.

Cathy Free The Washington Post

Pour le lieutenant Gene Eyster, retraité de la police de South Bend, les souvenirs de cette journée sont encore vifs et émouvants. Il était sergent dans l’unité des crimes majeurs lorsqu’il a répondu à l’appel de minuit le 22 décembre 2000. D’autres habitants de l’appartement avaient trouvé le garçon.

« Cela m’a déchiré de voir ce bébé abandonné dans une boîte, trois jours avant Noël », a déclaré Eyster, aujourd’hui âgé de 70 ans. Après que l’enfant a été transporté à l’hôpital par les premiers secours, il a acheté un ours en peluche pour le petit garçon.

J’ai apporté l’ours en peluche à l’hôpital et je l’ai mis dans son berceau, pour que tous ceux qui passent devant lui sachent que quelqu’un s’intéresse à lui. Je l’ai appelé “l’Enfant Jésus” parce qu’on l’avait trouvé enveloppé dans des couvertures, dans sa propre petite crèche, même si c’était une boîte en carton. Gene Eyster

L’enfant a été adopté peu de temps après, et M. Eyster a déclaré qu’il s’est toujours demandé comment sa vie s’était déroulée, en particulier lorsqu’il passait devant l’immeuble.

PHOTO DU SERVICE DE POLICE DE SOUTH BEND, FOURNIE PAR LE WASHINGTON POST Le dossier de la police de South Bend à propos de Matthew Hegedus-Stewart

La mère du bébé s’est rendue à la police trois jours plus tard et a été accusée de négligence à l’égard d’un enfant. Elle a expliqué à la police qu’elle était débordée et qu’elle ne se sentait pas capable de s’occuper du bébé, si bien qu’elle l’avait laissé dans un endroit chaud où elle savait qu’on le trouverait.

« J’espérais qu’il grandirait en sécurité et qu’il serait heureux », a déclaré M. Eyster. « Je me demandais où il vivait et ce qu’il faisait. »

Récemment, il a été stupéfait de recevoir une mise à jour.

« L’Enfant Jésus est ma recrue »

Josh Morgan, policier de South Bend, a appelé M. Eyster à l’improviste en mars et lui a demandé s’il se souvenait du bébé laissé dans la boîte. « Je lui ai dit : “Bien sûr, je m’en souviens. J’ai une mémoire d’éléphant” », raconte M. Eyster.

M. Morgan lui a répondu : « Vous n’allez pas le croire, il est assis à côté de moi. L’Enfant Jésus est ma recrue », se souvient-il. M. Eyster a déclaré qu’il avait effectivement du mal à y croire.

« C’était comme un scénario de film », a-t-il déclaré. « Quelles sont les chances ? »

Trois mois plus tôt, Matthew Hegedus-Stewart, 23 ans, avait prêté serment en tant qu’agent de la police de South Bend. Il avait auparavant travaillé comme agent pénitentiaire et agent de patrouille à South Bend pour le comté de St. Joseph.

PHOTO DU SERVICE DE POLICE DE SOUTH BEND, FOURNIE PAR LE WASHINGTON POST Gene Eyster et Matthew Hegedus-Stewart

M. Hegedus-Stewart et M. Eyster se sont donné rendez-vous au poste de police le 22 mars pour faire le point sur tout ce qui s’était passé depuis que M. Hegedus-Stewart avait été retrouvé enveloppé dans des couvertures et une chemise en flanelle à l’âge de deux jours.

Ashley O’Chap, chargée de liaison avec les médias pour le service de police, a filmé les retrouvailles et publié un article sur les deux policiers sur Facebook.

« 22 mars 2024. Le jour où Gene Eyster a enfin pu rencontrer l’Enfant Jésus, devenu adulte et portant le même uniforme que celui qu’il a porté pendant près de cinq décennies », a-t-elle écrit. « Ajoutez cela à la liste des dates qu’il n’oubliera jamais. »

« Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi », a dit M. Hegedus-Stewart, après avoir serré la main de M. Eyster lors de leur première rencontre.

« Je lui ai dit qu’il avait l’air un peu plus grand que la dernière fois que je l’avais vu », a déclaré Eyster. « Cette nuit-là est restée gravée dans ma mémoire. Voir Matthew assis à côté de moi pendant que nous parlions était surréaliste. »

Dans une boîte en carton...

M. Hegedus-Stewart a déclaré qu’il avait été adopté par un couple de South Bend une semaine après avoir été trouvé. Lorsqu’il avait environ 5 ans, ses parents lui ont dit qu’il avait été trouvé dans une boîte en carton, et ils lui ont ensuite montré le complexe d’appartements, a-t-il expliqué à M. Eyster.

Alors qu’il s’entraînait avec Josh Morgan, ils ont répondu à un appel concernant un enfant abandonné, et M. Hegedus-Stewart a alors raconté sa propre histoire. Par la suite, M. Morgan a consulté le rapport de police rédigé par Eyster, puis l’a appelé chez lui.

« Lors de l’appel que j’ai reçu, le bébé avait été laissé dans un garage dans son siège auto », a déclaré Hegedus-Stewart. « Cela m’a rendu triste et en colère, et je me suis ouvert en lui disant que la même chose m’était arrivée. »

PHOTO DU SERVICE DE POLICE DE SOUTH BEND, FOURNIE PAR LE WASHINGTON POST Matthew Hegedus-Stewart, la nuit où il a été retrouvé dans une boîte de carton, en décembre 2000

Il s’est dit reconnaissant d’avoir grandi avec des parents adoptifs aimants et s’est efforcé de ne pas laisser ce triste début assombrir sa vision de la vie. « Je suis devenu policier parce que j’ai toujours aimé aider les gens », a-t-il déclaré. « J’aime vraiment ce que je fais et la rencontre avec Gene m’a beaucoup apporté. »

Émotion et gratitude

Pour Eyster, la rencontre avec la nouvelle recrue est arrivée à point nommé. En janvier, son unique enfant est mort de manière inattendue à l’âge de 36 ans après avoir accidentellement pris des médicaments contre la douleur.

« Nous étions très proches, et le fait d’entendre parler de Matthew a été une agréable distraction dans une période difficile », a déclaré M. Eyster. « Entendre qu’il porte le même uniforme que moi et qu’il travaille dans le même secteur que moi a été un moment agréable. »

En regardant les photos de M. Hegedus-Stewart prises par la police le jour où il a été retrouvé, les deux hommes ont convenu qu’ils n’attendraient pas 23 ans de plus pour reprendre contact.

« Je suis vraiment heureux d’avoir Gene dans ma vie », a déclaré M. Hegedus-Stewart. « Je me suis toujours demandé qui m’avait trouvé, et Gene est vraiment un bon gars. J’ai l’impression que la façon dont les choses se sont passées n’était que le fruit du hasard. »

Les deux hommes plaisantent maintenant sur le fait qu’un film devrait être réalisé sur leur vie. « J’ai dit à Matthew que Tom Cruise devrait jouer son rôle », déclare M. Eyster. « Mais il préfère Channing Tatum. »

