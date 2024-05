(Baltimore) Le porte-conteneurs qui a provoqué l’effondrement du pont Francis Scott Key, à Baltimore, a été renfloué à marée haute, lundi, et a commencé à regagner lentement le port, guidé par plusieurs remorqueurs.

Associated Press

Le Dali était resté coincé sur le site de l’effondrement pendant des semaines après avoir perdu le courant et s’être écrasé contre l’une des colonnes de soutien du pont le 26 mars, tuant six ouvriers qui travaillaient sur le pont et perturbant la majorité du trafic maritime dans le port très fréquenté de Baltimore.

Le navire a semblé commencer à bouger peu après 6 heures, lorsque les équipes ont commencé à le faire sortir des débris. Il a démarré et s’est arrêté plusieurs fois avant de s’éloigner lentement du lieu de l’effondrement.

Avec le retrait de l’imposant cargo de l’embouchure du port de Baltimore, un vide nouvellement ouvert est apparu dans l’horizon de la ville. Le départ du porte-conteneurs a également mis en évidence les progrès réalisés dans les efforts de nettoyage, les équipes ayant déjà retiré des centaines de tonnes d’acier mutilé du site de l’effondrement.

Les autorités ont fait savoir que le Dali se déplacerait à moins de 2 km/h sur le trajet de retour au port d’environ quatre kilomètres, soit une fraction de la vitesse à laquelle il se déplaçait lorsqu’il a perdu de la puissance et fait tomber le pont.

Les responsables ont ajouté que le Dali resterait probablement dans le port pendant plusieurs semaines et subirait des réparations temporaires avant d’être transféré vers un chantier naval pour des réparations plus importantes.

Les équipages ont commencé à préparer le renflouement du navire environ 18 heures avant qu’il ne commence à bouger. Ce processus comprenait le largage des ancres et le pompage de plus d’un million de gallons d’eau qui maintenaient le navire au sol et stable pendant les opérations de nettoyage complexes.

Les équipes ont aussi procédé à une démolition contrôlée le 13 mai pour briser la plus grande travée restante du pont effondré, qui recouvrait la proue du Dali.

Les équipes de plongée ont également effectué des inspections du site pour confirmer qu’il n’y avait aucun obstacle susceptible de gêner le voyage.

Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, qui a observé le processus de renflouement depuis l’eau, a prévu une conférence de presse lundi après-midi pour discuter des efforts de nettoyage et de récupération en cours.

Le Dali a connu deux pannes de courant en moins de 10 heures avant de quitter le port de Baltimore en route vers le Sri Lanka, selon un rapport préliminaire publié la semaine dernière par le National Transportation Safety Board. Le navire a connu deux autres pannes de courant alors qu’il approchait du pont. Ces problèmes lui ont fait perdre sa propulsion et dévier de sa trajectoire au mauvais moment.

Le FBI a également ouvert une enquête criminelle sur les circonstances ayant conduit à l’accident.

Les membres de l’équipage du navire n’ont pas été autorisés à quitter le navire depuis la catastrophe. Les responsables ont déclaré qu’ils étaient occupés à entretenir le navire et à aider les enquêteurs. Parmi les membres d’équipage, 20 viennent d’Inde et un est Sri Lankais.

Les responsables ont affirmé qu’ils pourraient débarquer une fois que le Dali serait amarré à Baltimore.

Les corps de six ouvriers du bâtiment ont été retrouvés dans l’épave sous-marine ces dernières semaines. Toutes les victimes étaient des immigrants venus aux États-Unis pour trouver un emploi. Ils remplissaient des nids-de-poule pendant leur quart de nuit lorsque le pont a été détruit.

Les autorités prévoient de rouvrir le chenal de 15 mètres de profondeur du port d’ici la fin mai. En attendant, les équipes ont établi un canal temporaire légèrement moins profond.