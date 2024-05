Le FBI et le ministère de la Sécurité intérieure ont publié un avis le 10 mai pour sensibiliser le public au fait que « les organisations terroristes étrangères ou leurs partisans pourraient cibler des évènements et des lieux liés à la communauté LGBTQ+ ».

(Washington) Les organisations terroristes étrangères ou leurs partisans pourraient cibler des évènements et des lieux liés à la communauté LGBTQ+ dans le cadre du mois de la fierté en juin, préviennent les agences fédérales américaines.

Rebecca Santana Associated Press

Le FBI et le ministère de la Sécurité intérieure ont publié un avis le 10 mai pour sensibiliser le public au fait que « les organisations terroristes étrangères ou leurs partisans pourraient cibler des évènements et des lieux liés à la communauté LGBTQ+ ».

« Les organisations terroristes étrangères ou leurs partisans pourraient chercher à exploiter l’augmentation des rassemblements associés au prochain mois de la fierté en juin », ont écrit ces agences.

L’annonce ne précisait aucun emplacement et n’indiquait pas que les agences surveillaient des menaces spécifiques. Selon le communiqué, des groupes terroristes étrangers et leurs partisans ont, dans le passé, promu une rhétorique anti-LGBTQ+ et ciblé des évènements connexes.

Le 12 juin marquera le huitième anniversaire de l’attaque à la discothèque Pulse à Orlando, en Floride. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière contre la communauté LGBTQ+ de l’histoire des États-Unis, durant laquelle 49 personnes sont mortes et 53 ont été blessées. Le tireur, Omar Mateen, a été tué par les membres de l’équipe des armes spéciales et tactiques (SWAT) après une impasse de trois heures. Il avait prêté allégeance à l’État islamique.

En juin 2023, trois sympathisants présumés du groupe État islamique ont été arrêtés à Vienne, en Autriche, pour avoir tenté d’attaquer une manifestation de la fierté.

Le communiqué note également des signes à surveiller qui pourraient indiquer un problème potentiel, comme des menaces violentes proférées en ligne ou par courrier. Les attaquants potentiels pourraient également tenter de prendre des photos d’équipements ou de points d’accès liés à la sécurité lors d’évènements, essayer de pénétrer dans des zones réglementées ou de se faire passer pour un membre des forces de l’ordre, ou encore discuter avec le personnel de divers lieux pour obtenir des informations telles que les types d’évènements à venir et la taille de la foule.

Le mois de la fierté est une période particulièrement importante dans le mouvement pour les droits LGBTQ+. La première marche de la fierté a été organisée à New York, le 28 juin 1970. Depuis, des villes et villages à travers les États-Unis organisent des marches à la fois pour attirer l’attention sur des problèmes spécifiques et pour célébrer.