PHOTO MICHAEL NOBLE JR., THE NEW YORK TIMES

(Oklahoma City) Une tornade a détruit des maisons, forcé l’évacuation d’une maison de retraite et renversé des arbres et des lignes électriques lorsqu’elle a traversé une petite ville de l’Oklahoma.

Alexa St. John, Sean Murphy et Jim Salter Associated Press

Il s’agit de l’une des nombreuses tornades qui ont pris naissance dans le centre des États-Unis au cours d’une série de tempêtes puissantes qui s’est prolongée jusqu’à mardi. Au moins un décès a été signalé.

La tornade a frappé la ville de Barnsdall, qui compte un millier d’habitants et se trouve à environ 40 minutes de route au nord de Tulsa, dans la nuit de lundi à mardi. Il s’agit de la deuxième tornade à frapper la ville en cinq semaines ― une tornade survenue le 1er avril avec des vents d’une vitesse maximale de 145 à 16 kilomètres/heure y avait endommagé des maisons et fait tomber des arbres et des poteaux électriques.

Entre trente et quarante maisons ont été endommagées dans la région de Barnsdall lundi soir, selon l’Oklahoma Highway Patrol, et une maison de retraite a annoncé avoir évacué ses résidents en raison d’une fuite de gaz qui n’a pas pu être arrêtée à cause des dégâts causés par la tempête. De nombreuses fermetures de routes dues aux débris ont également été signalées, selon le service de gestion des urgences du comté d’Osage.

« Nous avons un décès confirmé et de nombreux blessés », a déclaré Eddie Virden, shérif du comté d’Osage, à KOKI-TV.

La maison de retraite Barnsdall a indiqué en ligne que tous les résidents avaient été retrouvés et qu’ils n’avaient pas été blessés. Ils ont été transportés vers d’autres établissements. Elle a demandé aux familles de faire preuve de patience « car c’est le chaos en ville […]. Merci de prier pour nous ».

Des dégâts ont également été signalés à Bartlesville, à environ 30 kilomètres au nord-est.

« Nous avons été directement touchés par une tornade » dans la ville, a révélé Kary Fox, du service de gestion des urgences du comté de Washington. « Veuillez rester à l’écart des routes. Restez à l’écart des zones endommagées. Nous avons beaucoup de mal à nous rendre sur place pour évaluer les personnes et vérifier si elles sont blessées, en raison des embouteillages. »

Le centre de prévision des tempêtes du Service météorologique national a mis en garde contre un risque accru d’orages violents dans la vallée de l’Ohio mardi, avec la possibilité de tornades peu nombreuses et potentiellement fortes, de grêle et de vents violents et dommageables.

La principale menace s’est déplacée vers l’est mardi, a ajouté Roger Edwards, prévisionniste en chef du centre, bien qu’elle ne soit pas aussi intense que lundi.

Les tempêtes ont commencé plus tôt lundi avec des rafales de vent et de la pluie. Mais après la tombée de la nuit, des tornades ont été repérées dans le nord de l’Oklahoma. À un moment de la soirée, une tempête dans la petite ville de Covington a « produit des tornades par intermittence pendant plus d’une heure », a indiqué le Service météorologique national. Dans toute la région, les turbines des parcs éoliens tournaient rapidement dans le vent et sous une pluie aveuglante.

Au Kansas, certaines zones ont été frappées par des grêlons de la taille d’une pomme, d’un diamètre de 7,6 centimètres.

Les tempêtes ont traversé l’Oklahoma alors que certaines régions, dont Sulphur et Holdenville, se remettaient à peine d’une tornade qui avait fait quatre morts et privé des milliers de personnes d’électricité à la fin du mois dernier. Les Plaines et le Midwest ont été frappés par des tornades ce printemps.

Le centre d’opérations d’urgence de l’Oklahoma, qui coordonne les interventions en cas de tempête depuis un bunker situé près du Capitole de l’État, reste activé depuis les tempêtes meurtrières du week-end dernier.

La semaine entière s’annonce orageuse sur l’ensemble des États-Unis. L’est du pays et le sud devraient être les plus touchés par le mauvais temps pendant le reste de la semaine, notamment à Indianapolis, Memphis, Nashville, Saint-Louis et Cincinnati, des villes où vivent plus de 21 millions de personnes. Le temps devrait s’éclaircir au cours du week-end.