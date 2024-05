(Houston) Les autorités de Houston invitent les habitants à se préparer à une aggravation des inondations après des jours de fortes pluies qui ont entraîné des sauvetages spectaculaires et des ordres d’évacuation obligatoire.

Associated Press

« Cette menace est permanente et va s’aggraver. Il ne s’agit pas d’une inondation fluviale typique », a prévenu vendredi Lina Hidalgo, juge du comté de Harris, la plus haute autorité élue du troisième plus grand comté du pays.

Mme Hidalgo a indiqué qu’un bus scolaire transportant des enfants avait dû être secouru après avoir pénétré dans les eaux, mais que toutes les personnes à bord étaient saines et sauves.

Des responsables ont révélé que 26 personnes et 30 animaux de compagnie ont été sauvés des eaux de crue dans la région de Houston.

Plus de 23 centimètres de pluie sont tombés au cours des dernières 24 heures, selon le Service météorologique national, qui a lancé une alerte aux inondations jusqu’à mardi pour la région.

Une alerte aux crues soudaines était également en vigueur dans la région vendredi matin.

La zone située le long de la rivière San Jacinto était particulièrement préoccupante, car on s’attendait à ce qu’elle continue à monter à mesure que les pluies s’intensifieront et que les autorités relâcheront de l’eau d’un réservoir déjà plein.

Mme Hidalgo avait publié jeudi un ordre d’évacuation obligatoire pour les personnes vivant le long de certaines parties de la rivière et a qualifié la situation de « menaçante pour la vie » et de « catastrophique ». Mme Hidalgo a indiqué que plusieurs centaines de structures risquaient d’être inondées.

Le service météorologique a indiqué que la rivière était à 20,18 mètres vendredi matin et qu’elle devrait culminer à 23,35 mètres samedi.

Le niveau de crue du fleuve est de 17,68 mètres, selon les services météorologiques.

Mme Hidalgo a prévenu les personnes qui vivent le long de la rivière dans les parties méridionales du comté qu’elles pourraient être bloquées pendant des jours si elles restaient chez elles.

Aucun blessé ou décès n’a été signalé, mais les autorités ont fait savoir que plusieurs personnes avaient été sauvées des eaux.

La Croix-Rouge américaine a ouvert neuf abris dans la région de Houston et dans le sud-est du Texas en raison des inondations.

Plusieurs routes au nord de Houston sont restées fermées vendredi en raison des inondations, selon le département des transports du Texas. Une section de l’autoroute 59 entre Cleveland et Shepherd, à environ 80 kilomètres au nord-est de Houston, a été fermée en raison des inondations.

Dans la ville de Conroe, tout juste au nord de Houston, les secouristes ont conduit des bateaux dans les lotissements du voisinage pour sauver les personnes et les animaux de leurs maisons, puis les ont transportés vers un terrain plus élevé.

Les quartiers et les entreprises de Livingston, au nord-est de Conroe, ont été inondés, l’eau montant jusqu’au pare-brise des camionnettes et jusqu’au bas des fenêtres de certains bâtiments.

À College Station, une conductrice a été secourue jeudi d’un poteau d’éclairage sur lequel elle s’était réfugiée lorsque la voiture avec laquelle elle était entrée sur un terrain de stationnement inondé a été emportée par le courant.

Les tempêtes qui ont frappé le sud-est du Texas et certaines parties de la Louisiane au cours du mois dernier ont déversé plus de soixante centimètres de pluie dans certaines régions, selon le Service météorologique national.