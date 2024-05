Les hautes eaux ont continué à fermer certaines routes et ont laissé les résidents confrontés à de longs nettoyages dans les quartiers où la montée du niveau des rivières a conduit à des ordres d’évacuation pendant le week-end.

PHOTO ELIZABETH CONLEY, ASSOCIATED PRESS

(Houston) Les eaux de crue ont entraîné la fermeture de certaines écoles du Texas lundi, après des jours de fortes pluies qui ont frappé la région de Houston et conduit à des centaines de sauvetages, notamment de personnes bloquées sur des toits.

Jamie Stengle et Lekan Oyekanmi Associated Press

Un garçon de 5 ans est décédé après avoir pris place dans une voiture emportée par les eaux rapides, ont indiqué les autorités.

Bien que les prévisionnistes s’attendent à ce que les tempêtes commencent à se calmer dans le sud-est du Texas, les hautes eaux ont continué à fermer certaines routes et ont laissé les résidents confrontés à de longs nettoyages dans les quartiers où la montée du niveau des rivières a conduit à des ordres d’évacuation pendant le week-end.

Houston est l’une des zones métropolitaines du pays les plus exposées aux inondations. En 2017, l’ouragan Harvey a déversé des précipitations historiques qui ont inondé des milliers de maisons et entraîné plus de 60 000 sauvetages.

Dans une zone détrempée de Houston, les responsables de l’école de Channelview ont annulé les cours et déclaré qu’une enquête menée auprès de leurs employés avait révélé que nombre d’entre eux avaient connu des circonstances qui les empêcheraient de se rendre au travail.

PHOTO BRETT COOMER, ASSOCIATED PRESS Les tempêtes ont apporté près de 25 centimètres de pluie en l’espace de six à huit heures dans certaines zones allant du centre du Texas à la région de Dallas-Fort Worth.

Les régions proches du lac Livingston, situé au nord-est de Houston, ont reçu une soixantaine de centimètres de pluie au cours de la semaine dernière, a indiqué Jimmy Fowler, météorologue au Service national de météorologie.

Dans le comté de Johnson, au sud de Fort Worth, un petit garçon de 5 ans est décédé après avoir été emporté par le courant lorsque le véhicule dans lequel il se trouvait s’est retrouvé coincé dans des eaux vives près de la localité de Lillian, peu avant 2 heures du matin dimanche, a indiqué un responsable.

L’enfant et deux adultes tentaient de rejoindre un terrain sec lorsqu’ils ont été emportés par les eaux. Les adultes ont été secourus vers 5 heures du matin et transportés à l’hôpital, tandis que l’enfant a été retrouvé mort dans l’eau vers 7 h 20, a écrit Jamie Moore, directeur de la gestion des urgences du comté de Johnson, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Les tempêtes ont apporté près de 25 centimètres de pluie en l’espace de six à huit heures dans certaines zones allant du centre du Texas à la région de Dallas-Fort Worth, a déclaré Matt Stalley, météorologue au Service national de météorologie.

Depuis la semaine dernière, les tempêtes ont contraint à de nombreux sauvetages dans la région de Houston, dont certains depuis les toits de maisons inondées.