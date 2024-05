Le sénateur du New Jersey Bob Menendez est visé par une vingtaine de chefs d’accusation, dont ceux de corruption, trafic d’influence au profit de l’Égypte et du Qatar, ainsi que d’avoir agi comme agent de gouvernement étranger.

(New York) Le procès pour corruption du sénateur américain Bob Menendez, membre de la puissante commission des Affaires étrangères, s’est ouvert lundi à New York par la sélection du jury.

Agence France-Presse

Poursuivi depuis septembre avec son épouse et trois complices présumés, M. Menendez, 70 ans, est visé par une vingtaine de chefs d’accusation, dont ceux de corruption, trafic d’influence au profit de l’Égypte et du Qatar, ainsi que d’avoir agi comme agent de gouvernement étranger.

Le couple avait été accusé au début de l’affaire d’avoir accepté entre 2018 et 2022 des « centaines de milliers de dollars » de pots-de-vin, en liquide ou lingots d’or notamment, en échange de son influence pour « protéger et enrichir » trois hommes d’affaires du New Jersey, l’État dont il est élu, et soutenir le gouvernement égyptien.

Le parlementaire, qui plaide non coupable, est resté sourd aux appels à la démission émanant de son propre camp, mais il avait renoncé fin 2023 à la présidence de la très puissante commission des Affaires étrangères au Sénat.

L’un des trois hommes d’affaires a plaidé coupable en mars de certaines charges.

Le sénateur, né de parents cubains émigrés aux États-Unis, est jugé à partir de lundi avec les deux autres hommes d’affaires, tandis que son épouse, Nadine Menendez, 57 ans, le sera en juillet.

Le procureur fédéral Damian Williams avait détaillé la découverte, lors d’une perquisition au domicile du couple en juin 2022, de « liasses de billets fourrées dans les poches de sa veste », trois kilos de « lingots d’or » et une voiture de luxe, autant d’éléments « qui faisaient partie de la fraude ».