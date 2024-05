(Ocala) Un autocar qui transportait des ouvriers agricoles dans le centre de la Floride s’est renversé mardi, tuant huit personnes et blessant une quarantaine d’autres passagers, ont indiqué les autorités.

Associated Press

L’autocar transportait 53 ouvriers agricoles vers 6 h 40 lorsqu’il est entré en collision avec un camion dans le comté de Marion, au nord d’Orlando, a indiqué la Florida Highway Patrol.

Selon les autorités, le bus a quitté la State Road 40, une route à deux voies, droite mais quelque peu vallonnée, qui traverse des exploitations agricoles. Il a franchi une clôture et s’est retrouvé sur le côté dans un champ. Les travailleurs étaient transportés vers Cannon Farms à Dunellon, où ils récoltaient des pastèques.

Des photos prises sur place par l’Ocala Star-Banner montrent l’autocar couché sur le côté, la porte arrière de secours et le hayon supérieur ouverts. Le camion qui l’a percuté présente des dommages importants sur le côté conducteur.

Rien n’indique dans l’immédiat que les conditions météorologiques aient joué un rôle.

« Nous serons fermés aujourd’hui par respect pour les pertes et les blessures subies tôt ce matin dans l’accident, a annoncé Cannon Farms sur sa page Facebook. Merci de prier avec nous pour les familles et les proches impliqués dans ce tragique accident. Nous vous remercions de votre compréhension en ces temps difficiles. »

Cannon Farms se décrit comme une exploitation agricole commerciale familiale qui cultive ses terres depuis plus de 100 ans et se concentre désormais sur les arachides et les pastèques, qu’elle expédie à des épiceries à travers les États-Unis et le Canada.

Personne n’a répondu au téléphone chez Olvera Trucking mardi après-midi. L’entreprise avait récemment publié une annonce pour recruter un chauffeur temporaire chargé de transporter des travailleurs en autocar jusqu’aux champs de pastèques.