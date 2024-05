PHOTO JUAN LOZANO, ASSOCIATED PRESS

(Houston) Des quartiers de Houston, au Texas, ont été inondés par de fortes pluies qui ont déjà conduit les équipes à sauver plus de 400 personnes de maisons, de toits et de routes engloutis par l’eau trouble, samedi. D’autres se préparent à évacuer leur propriété.

Juan A. Lozano et Lekan Oyekanmi Associated Press

Les eaux de crue ont inondé une vaste région samedi, de Houston aux zones rurales de l’est du Texas, où les gardes-chasse ont fait circuler des aéroglisseurs dans les eaux jusqu’à la taille pour sauver des personnes et des animaux qui n’avaient pas été évacués à temps.

Un équipage a emmené une famille et trois chiens à bord alors que la montée des eaux entourait leurs voitures et leur maison. Une surveillance des inondations restera en vigueur jusqu’à dimanche après-midi, alors que des précipitations supplémentaires sont attendues samedi soir dans la région détrempée, tout comme des inondations majeures.

Les violentes tempêtes de vendredi ont entraîné de nombreux sauvetages, dont certains depuis les toits de maisons inondées. Les autorités ont redoublé d’efforts pour demander aux habitants des zones de faible altitude d’évacuer les lieux, avertissant que le pire était encore à venir.

« Une accalmie sous les fortes pluies est attendue jusqu’à (samedi) soir », selon le service météorologique national. « La prochaine série de fortes pluies est attendue tard (samedi) jusqu’à dimanche. »

Jusqu’à 7,62 centimètres de pluie supplémentaire sont attendus, avec jusqu’à 12,70 centimètres supplémentaires possibles dans les zones isolées.

La juge du comté de Harris, Lina Hidalgo, a indiqué samedi que la région s’attend à davantage de pluie dimanche et que si elle est abondante, cela pourrait être problématique. Mme Hidalgo est la plus haute autorité élue du troisième plus grand comté du pays.

Les autorités de Houston n’ont signalé aucun décès ni blessé en lien avec les inondations. La ville de plus de deux millions d’habitants est l’une des zones métropolitaines les plus sujettes aux inondations du pays et a une longue expérience face aux conditions météorologiques dévastatrices.

L’ouragan Harvey en 2017 a déversé des précipitations historiques sur la région, inondant des milliers de maisons et entraînant plus de 60 000 sauvetages par le personnel de secours gouvernemental dans tout le comté de Harris.

Une zone située le long de la rivière San Jacinto, dans le nord-est du comté de Harris, est particulièrement préoccupante. On s’attend à ce que la rivière continue de monter à mesure que les pluies s’intensifient et que les autorités déversent de l’eau supplémentaire d’un réservoir déjà plein. Jeudi, Mme Hidalgo a donné un ordre d’évacuation obligatoire pour les personnes vivant le long de certaines parties de la rivière.

La plupart des limites de la ville de Houston n’ont pas été fortement touchées par les conditions météorologiques. Les autorités ont déclaré que la région avait connu environ quatre mois de pluie en une semaine.

Le service météorologique a indiqué que la rivière mesurait près 22,56 mètres tard samedi matin après avoir atteint près de 23,7 mètres. Les prévisions, qui évoluent rapidement, indiquent que la rivière devrait tomber à un niveau proche de la crue de 17,6 mètres d’ici jeudi.

La grande région de Houston couvre environ 25 900 kilomètres carrés, soit une superficie légèrement plus grande que celle du New Jersey. Elle est sillonnée par environ 2736 kilomètres de canaux, de ruisseaux et de bayous qui se jettent dans le golfe du Mexique, à environ 80 kilomètres au sud-est du centre-ville.

Le système de bayous et de réservoirs de la ville a été construit pour drainer les fortes pluies. Mais l’ingénierie initialement conçue il y a près de 100 ans a eu du mal à suivre le rythme de la croissance de la ville et des tempêtes plus importantes.