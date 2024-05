PHOTO DAVID J. PHILLIP, ASSOCIATED PRESS

(Houston) Quatre personnes sont mortes jeudi à Houston, la quatrième ville la plus peuplée des États-Unis, lors d’une « tempête exceptionnelle » qui a causé d’importants dégâts matériels, des pannes de courant massives et des chutes d’arbres, a annoncé le maire.

Agence France-Presse

« Malheureusement, nous avons quatre morts », a déclaré John Whitmire, le maire de cette ville du Texas, lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision locale Fox 26.

Bien que les circonstances de ces décès ne soient pas encore connues, ils pourraient être « principalement dus à des chutes d’arbres ou à des personnes coincées dans leur voiture », a indiqué M. Whitmire.

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ASSOCIATED PRESS Une voiture écrasée par des briques à Houston.

« Nous avons subi des dégâts importants dans les immeubles de bureaux du centre-ville, qui ont perdu leurs fenêtres. […] Plus de 800 000 familles sont privées d’électricité », a-t-il ajouté, qualifiant cette tempête d’« exceptionnelle ».

Les établissements scolaires de cette ville de 2,4 millions d’habitants seront fermés vendredi.

Des images diffusées par les chaînes de télévision locales et sur les réseaux sociaux montrent comment sous la puissance des rafales de vent, qui ont atteint jusqu’à 160 km/h, des arbres et des poteaux électriques sont tombés et des fenêtres d’immeubles ont volé en éclats.