Jugé pour corruption Le sénateur Robert Menendez accusé d’avoir monnayé son pouvoir

(New York) Jugé à New York pour corruption, le sénateur démocrate Robert Menendez, vieux routier de la politique américaine qui risque 20 ans de prison, a été accusé mercredi d’avoir monnayé son pouvoir et son influence pour s’enrichir avec son épouse.