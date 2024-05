(Detroit) De violentes tempêtes continuaient à déferler sur la région américaine du Midwest en début de journée mercredi, engendrant de fortes pluies, des rafales de vent et des tornades qui, selon les prévisionnistes, pourraient se propager hors de la région.

Ed White, Alexa St. John et Sean Murphy Associated Press

La veille, deux tornades avaient frappé une ville du Michigan et détruit des maisons et des bâtiments commerciaux, y compris une installation de FedEx.

Les tornades ont été repérées dès la tombée de la nuit de mardi dans certaines parties du Michigan, de l’Indiana et de l’Ohio, tandis que des parties de l’Illinois, du Kentucky et du Missouri étaient également placées en alerte tornade, selon le National Weather Service (service météorologique national). Ces tempêtes sont survenues un jour après qu’une tornade meurtrière a ravagé une ville de l’Oklahoma.

Alors que les tempêtes faisaient rage dans les heures précédant l’aube mercredi, le service météorologique national de Pittsburgh a averti qu’une tornade dans le nord-est de l’Ohio pourrait traverser la Pennsylvanie. Certaines parties de la Virginie-Occidentale étaient également en alerte tornade.

Les écoles du comté de Hancock, en Virginie-Occidentale, ont fermé leurs portes mercredi en raison de « problèmes météorologiques importants survenus au cours de la nuit » dans le comté. Les médias ont fait état de bâtiments endommagés et de coupures de courant.

Aucun blessé grave n’a été signalé dans l’immédiat, mais les autorités municipales ont indiqué dans un communiqué de presse que les tornades avaient privé d’électricité plus de 20 000 personnes. La plupart d’entre elles seront privées d’électricité jusqu’à la fin de la journée de mercredi, ont indiqué les autorités municipales.

À un moment donné, une cinquantaine de personnes ont été piégées à l’intérieur des locaux de FedEx en raison de lignes électriques tombées au sol. Mais Shannon Davis, porte-parole de la société, a assuré mardi en fin de journée que « tous les membres de l’équipe sont sains et saufs ».

Plus de 30 000 clients étaient privés d’électricité dans le Michigan tôt mercredi, et 10 000 autres dans l’Ohio, selon PowerOutage.us.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré l’état d’urgence pour quatre comtés.

Les tempêtes de mardi sont survenues un jour après que certaines régions du centre des États-Unis aient été frappées par de fortes pluies, des vents violents, de la grêle et des tornades. Les Plaines et le Midwest ont été touchés par des tornades ce printemps.

Lundi soir, dans l’Oklahoma, une tornade meurtrière a dévasté la petite ville de Barnsdall, qui compte un millier d’habitants. Au moins une personne a été tuée et une autre est portée disparue. Des dizaines de maisons ont été détruites.

Des vidéos aériennes ont montré des maisons réduites à des tas de décombres et d’autres dont les toits ont été arrachés. La tornade a projeté des véhicules, coupé des lignes électriques et arraché des branches et de l’écorce d’arbres dans toute la ville. Une usine de fabrication de cire de 160 acres située dans la communauté a également subi d’importants dégâts.

Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, qui a visité les dégâts causés par la tornade mardi, a déclaré que celle-ci était considérée par les météorologues comme une tornade violente avec des vents d’environ 320 kilomètres/heure. M. Stitt a indiqué qu’il s’était mis d’accord avec les responsables législatifs pour réserver 45 millions US dans le budget de cette année afin d’aider les communautés endommagées par la tempête.

Ces puissantes tempêtes s’inscrivent dans le cadre d’une évolution brutale des conditions météorologiques dans le monde, avec notamment les pires inondations jamais observées au Brésil et une vague de chaleur brutale en Asie. Le Kenya est aussi le théâtre d’inondations catastrophiques.

Aux États-Unis, la semaine entière s’annonce orageuse. L’est et le sud des États-Unis devraient être les plus touchés par les intempéries jusqu’à la fin de la semaine, notamment à Indianapolis, Memphis, Nashville, St. Louis et Cincinnati, villes où vivent plus de 21 millions de personnes. Le temps devrait s’éclaircir au cours du week-end.