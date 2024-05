Ces tempêtes s’inscrivent dans une série de pluies torrentielles et de tornades qui se sont abattues cette semaine sur les Plaines, le Midwest et maintenant le Sud-Est.

(Columbia) Une vague de tempêtes dangereuses a commencé à s’abattre sur certaines parties du sud des États-Unis jeudi, un jour après que des intempéries accompagnées de tornades aient tué au moins trois personnes dans la région.

George Walker Iv, Joey Cappelletti et Ed White Associated Press

Une forte ligne de tempêtes a balayé Atlanta vers la fin de l’heure de pointe du matin. Les aéroports d’Atlanta et de Charlotte, en Caroline du Nord, ont enregistré des retards. Le centre de prévision des tempêtes du Service météorologique national a fait état d’un « risque accru » de phénomènes météorologiques violents du Texas à la Caroline du Sud.

Ces tempêtes s’inscrivent dans une série de pluies torrentielles et de tornades qui se sont abattues cette semaine sur les Plaines, le Midwest et maintenant le Sud-Est. Au moins quatre personnes sont mortes depuis lundi. Ces conditions météorologiques font suite à un mois d’avril orageux au cours duquel les États-Unis ont connu 300 tornades confirmées, soit le deuxième plus grand nombre de tornades jamais enregistré pour ce mois et le plus grand nombre de tornades depuis 2011.

Selon PowerOutage.us, près d’un quart de millions de foyers et d’entreprises étaient toujours privés d’électricité jeudi dans plusieurs États du Sud après les tempêtes de la nuit précédente.

Dans le Tennessee, une tempête a endommagé des maisons, blessé des personnes, renversé des lignes électriques et des arbres, et tué un homme de 22 ans qui se trouvait dans une voiture dans le comté de Claiborne, au nord de Knoxville, ont indiqué les autorités. Une deuxième personne a été tuée au sud de Nashville, à Columbia, où, selon les autorités, ce qui était probablement une tornade a arraché des maisons de leurs fondations.

Des pluies torrentielles ont entraîné des inondations soudaines et des sauvetages au nord-est de Nashville. L’aéroport principal de Nashville a été temporairement interdit d’accès au sol et les services météorologiques ont émis une alerte aux tornades, leur niveau d’alerte le plus élevé, pour les zones avoisinantes.

Les écoles ont été fermées jeudi dans plusieurs comtés du Tennessee. En Géorgie, certains districts situés au nord d’Atlanta ont annulé les cours ou retardé l’heure de début des cours en raison des dégâts causés par la tempête durant la nuit, notamment des arbres tombés sur des maisons et des véhicules dans les environs de Clarkesville. Aucun blessé n’a été signalé.

Une forte tornade a endommagé au moins 20 maisons dans le comté de DeKalb, dans le nord de l’Alabama, et a fait des blessés, mais pas de morts, selon les autorités.

En Caroline du Nord, l’état d’urgence a été déclaré mercredi soir pour le comté de Gaston, à l’ouest de Charlotte, après une tempête qui a renversé des lignes électriques et des arbres, dont un qui a écrasé une voiture. Une personne qui se trouvait dans la voiture a été tuée et une autre a été transportée à l’hôpital, ont indiqué les autorités.

Ces tempêtes font suite à de fortes pluies, des vents violents, de la grêle et des tornades dans certaines régions du centre des États-Unis lundi, dont une tornade qui a ravagé une ville de l’Oklahoma et tué une personne. Mardi, c’est le Midwest qui a été le plus touché par les intempéries. Des tornades ont touché des régions du Michigan, de l’Ohio et de l’Indiana, selon les services météorologiques.

La région de Kalamazoo, dans le Michigan, a été durement touchée : une installation de FedEx a été détruite et des lignes électriques tombées au sol ont piégé une cinquantaine de personnes.

La présence de tornades a également été confirmée près de Pittsburgh, dans le centre de l’Arkansas et dans le nord de la Virginie-Occidentale. La tornade de Virginie-Occidentale était au moins la onzième de l’année dans cet État, qui n’en connaît que deux en moyenne annuelle.

Les Plaines et le Midwest ont été frappés par des tornades ce printemps.