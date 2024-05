Les femmes du Missouri devraient pouvoir divorcer même lorsqu’elles sont enceintes, soutient la représentante à la Chambre de l’État Ashley Aune, qui a proposé un projet de loi en ce sens. Le geste a obtenu une attention nationale et soulevé des questions : une grossesse freine-t-elle réellement la procédure pour rompre le mariage ?

Le Missouri interdit-il le divorce lorsqu’une femme est enceinte ?

La réponse courte est : non. Mais en réalité, il peut être difficile pour une femme enceinte – ou pour son mari – d’obtenir un divorce. « Nous avons la loi dans les livres d’un côté, qui peut être sujette à de multiples interprétations, et de l’autre, il y a la pratique juridique et la manière de nombreux juges d’interpréter la loi », précise dans une entrevue téléphonique Rachel Wechsler, professeure agrégée de droit à l’Université du Missouri.

Dans la demande de divorce, la personne doit révéler si l’une des parties est enceinte. Et comme la présence d’un enfant soulève des questions relatives à sa garde et à la pension alimentaire, des juges préfèrent attendre sa naissance avant de finaliser le divorce plutôt que de procéder en deux étapes.

Pourquoi proposer ce changement de loi maintenant ?

Dans le contexte actuel où les droits reproductifs sont un enjeu national aux États-Unis et où il est de plus en plus question de contrôle coercitif dans un contexte de violence conjugale, le changement est surtout présenté comme une nécessité pour permettre aux femmes de mettre fin plus facilement à une relation abusive. C’est d’ailleurs la raison qu’a évoquée la représentante Ashley Aune en introduisant sa proposition.

En 14 ans à accompagner des femmes fuyant un conjoint violent, notamment dans les procédures légales, Meghann Kosman a pu constater les difficultés liées à l’obtention du divorce en cas de grossesse. « Les femmes peuvent remplir tous les papiers, mais pour que ce soit finalisé, si elles sont enceintes, c’est après la naissance », explique au téléphone celle qui travaille comme défenseuse des victimes et coordonnatrice au North Star Advocacy Center, dans l’est du Missouri.

Elle rappelle que les violences conjugales peuvent augmenter lorsqu’une femme est enceinte. Repousser la finalisation du divorce « maintient les femmes prisonnières d’une situation abusive plus longtemps », ajoute-t-elle.

D’où vient la pratique d’attendre la naissance de l’enfant ?

Dans les années 1970, les lois ont été modifiées dans plusieurs États pour assouplir les procédures relatives à la demande de divorce. C’est à ce moment que la question sur la grossesse a été ajoutée au formulaire de demande de dissolution de mariage au Missouri. Attendre la naissance de l’enfant avant de finaliser le divorce était une façon de s’assurer d’une prise de responsabilité de l’homme vis-à-vis de l’enfant.

La proposition à la Chambre des représentants du Missouri a attiré l’attention sur les dispositions dans cet État du Midwest, mais ce n’est pas le seul endroit où une grossesse peut retarder le processus. La situation est semblable au Texas et en Arkansas, par exemple.

Quelle est la logique derrière cette attente ?

« C’est pertinent de savoir s’il y a deux ou s’il y a trois enfants », a dit l’avocat en droit familial Nevada Smith à l’Associated Press, expliquant qu’il est logique pour un juge de vouloir la réponse à ces questions en finalisant le divorce et les questions de garde de l’enfant.

D’autant plus que la procédure pour dissoudre un mariage est longue et peut prendre plus de neuf mois, qu’il y ait grossesse ou non.

Rachel Wechsler admet que la plupart des divorces peuvent prendre de nombreux mois, voire des années à se régler, particulièrement s’il y a une grande accumulation de patrimoine à diviser ou si les deux parties sont hostiles l’une à l’autre. « Mais il y en a qui prennent moins de neuf mois, souligne-t-elle. Et ça peut avoir un effet psychologique sur la personne enceinte qui se fait dire par les avocats qui connaissent les pratiques des juges que c’est commun que le divorce ne soit pas finalisé avant la naissance de l’enfant, d’attendre avant de commencer la procédure. »

Comment le projet de loi a-t-il été reçu ?

Ce n’est pas la première fois que la démocrate Ashley Aune présente un projet de loi à ce sujet. Aucun vote n’avait eu lieu l’an dernier. Cette année, il s’agissait cependant d’une proposition bipartisane, appuyée par deux collègues du Parti républicain, majoritaire à la Chambre des représentants du Missouri, et deux collègues du Parti démocrate.

Le projet a été envoyé à un comité pour étude, mais aucune date n’a été prévue pour un vote.

Avec National Public Radio et l’Associated Press