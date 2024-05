PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a conclu en nette hausse mardi, permettant au NASDAQ d’atteindre un nouveau record, en attendant des indices clés sur l’inflation et la consommation aux États-Unis.

Agence France-Presse

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, s’est hissé à un nouveau record historique gagnant 0,75 %, selon des résultats provisoires. L’indice Dow Jones a progressé de 0,32 % et le S&P 500 a avancé de 0,48 %.

Plus de détails à venir.