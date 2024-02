Cette série, vous l’aurez peut-être deviné, c’est Scènes de la vie conjugale, d’Ingmar Bergman. Six épisodes qui explorent la désintégration du mariage entre Marianne (Liv Ullmann), une avocate spécialisée dans les divorces, et Johan (Erland Josephson), professeur de psychologie. Le long métrage du même nom est un remontage condensé de la série.

« C’est encore super actuel », assure Chiara Piazzesi, qui suggère également de regarder deux adaptations, sorties sur les écrans en 2021.

La première, écrite et réalisée par Hagai Levi (The Affair), sous le même titre, Scènes de la vie conjugale, a été produite pour HBO, avec Jessica Chastain et Oscar Isaac. Près de 50 ans plus tard, elle réexamine la représentation de l’amour, du désir, de la monogamie, du mariage et de la séparation.

La deuxième, c’est la troisième saison de la série Master of None, sur Netflix, réalisée par le comédien et humoriste Aziz Ansari, avec Lena Waithe. « C’est un peu la même histoire, mais avec un couple lesbien, précise Mme Piazzesi. C’est super intéressant. On voit des couples dans les défis quotidiens de la communication. Pourquoi ça échoue ? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? »

Doublée en français, la série Scène de la vie conjugale, réalisée par Ingmar Bergman en 1973, est offerte sur AppleTV+ et sur Prime Video. L’adaptation de 2021, signée Hagai Levi, est aussi offerte – notamment en français – sur AppleTV+, sur Prime Video ainsi que sur la plateforme Crave (abonnement requis). La série Master of None, aussi proposée en français, est offerte sur Netflix (abonnement requis).