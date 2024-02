Les gens se mettent-ils en couple aujourd’hui comme il y a 20 ans ? Les façons de se rencontrer ont changé, croit Mme Piazzesi. « Mais les gens se mettent en couple un peu comme avant, dit-elle. Ce qui a changé, c’est les attentes avec lesquelles on se met en couple. Les balises, les repères et les priorités ont aussi légèrement changé. »

Un livre à lire à ce sujet est The All-or-Nothing Marriage (non traduit), du psychologue américain Eli Finkel.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Chiara Piazzesi est professeure au département de sociologie de l’UQAM.

Depuis que le mariage est devenu un choix, un engagement qu’on décide de prendre, et non une obligation, les attentes sont devenues plus élevées, parce qu’on s’attend à trouver une personne qui nous écoute, qui nous soutienne, un partenaire sexuel satisfaisant, un ami ou une amie, une personne avec qui s’engager peut-être dans un projet de parentalité. Chiara Piazzesi, professeure de sociologie à l’UQAM

« Donc, c’est une relation beaucoup plus complexe et beaucoup plus multifacette que le mariage traditionnel, dans lequel on s’attendait à un soutien matériel réciproque », explique l’experte.

Un autre livre à lire, selon elle, est The Seven Principles for Making Mariage Work, de John M. Gottman et Nan Silver, paru en français sous le titre Les couples heureux ont leurs secrets. Le Dr Gottman a mis au point une méthode qui permet de déterminer la qualité d’un mariage, son horizon de longévité, ses bons et moins bons côtés. Dans The Seven Principles for Making Mariage Work, les auteurs livrent les secrets de leur expertise.

The All-or-Nothing Marriage Eli Finkel Dutton 352 pages