Les chiffres ont peu bougé dans le dernier sondage Léger pour le groupe Québecor sur la politique québécoise, presque tous les mouvements se situant dans la marge d’erreur. Cette absence de mouvement veut dire quelque chose : les Québécois semblent insatisfaits de l’offre politique actuelle.

À plus de deux ans des prochaines élections, cela ne permet certainement pas de tirer des conclusions définitives, mais deux choses semblent évidentes.

La première, c’est l’insatisfaction envers le gouvernement de François Legault et de la Coalition avenir Québec (CAQ), qui a pourtant été réélu avec une majorité quasi historique en octobre 2022. Le gouvernement n’a pas chômé, mais ses solutions, comme les agences de la santé ou des transports, ne semblent pas emporter d’emblée l’adhésion des électeurs.

En même temps, les Québécois ne semblent voir aucune solution de rechange, susceptible de former un gouvernement stable et crédible dans l’offre politique actuelle.

Cela s’applique en particulier au Parti québécois (PQ), qui a pris la tête des intentions de vote en décembre dernier et qui, depuis, semble avoir plafonné et même reculé légèrement, même s’il reste en première place.

Il y a deux problèmes que l’on peut remarquer : d’abord, le PQ semble incapable de faire bouger l’aiguille sur son option. L’aiguille du vote pour la souveraineté semble ne pas bouger avec des appuis à environ 36 %.

Paul St-Pierre Plamondon ne cesse de promettre un référendum pour le premier mandat d’un gouvernement péquiste, mais l’appui à son option ne parvient pas à croître.

Plus sérieux encore, le PQ semble incapable de tirer avantage des difficultés de l’autre parti politique officiellement souverainiste, Québec solidaire (QS), qui se retrouve à 12 % dans le dernier sondage, à égalité avec le Parti conservateur.

Il faut dire que Paul St-Pierre Plamondon ne s’est pas aidé avec sa sortie sur le gouvernement fédéral qui planifierait ouvertement l’assimilation des Québécois, une affirmation qui n’emporte l’adhésion que de 30 % des électeurs. Bref, cela mobilise les péquistes, mais ça n’a pas l’effet de faire croître les appuis au PQ pour autant.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon

Le grand avantage du PQ reste ses 40 % du vote francophone, ce qui devrait lui donner une pluralité de sièges à l’Assemblée nationale si l’élection avait lieu maintenant.

Québec solidaire vit une crise à l’interne, et cela plombe les intentions de vote. Les électeurs n’aiment pas la chicane, et la crise actuelle nuit à la crédibilité du parti lui-même.

Autre mauvaise nouvelle, QS n’obtient plus l’appui que de 11 % des électeurs de la région métropolitaine de Montréal, où se retrouvent neuf de ses 12 députés, dont certains n’ont pas de très fortes majorités.

Il se peut que cette baisse soit conjoncturelle et que QS retrouve son niveau d’appuis quand sa crise sera résorbée. Mais dans les circonstances, rien n’est certain.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) connaît une possible embellie avec deux points de plus que le mois dernier, mais il demeure hors jeu pour ce qui est de former le prochain gouvernement. Avec un désolant 6 % des voix chez les électeurs francophones, il ne lui reste plus que ses bastions actuels de l’ouest de l’île de Montréal.

La course au leadership du PLQ n’est pas encore vraiment commencée et les candidats ne se bousculent pas au portillon. Dans ce contexte, il est probable que la reconstruction du Parti libéral prendra du temps et durera plus qu’un cycle électoral.

Ce qui nous amène à la CAQ, qui se retrouve avec 22 % des voix (en perte de deux points depuis le mois dernier). Son pire score depuis sa première victoire électorale en 2018.

Si on prend comme base le dernier scrutin en octobre 2022, la CAQ a donc perdu presque la moitié de ses appuis.

Mais la grande question à laquelle le gouvernement de la CAQ devra faire face est une question de générations, essentiellement.

Même si nous ne sommes pas encore à la mi-mandat, il est clair que plusieurs des piliers du gouvernement de la CAQ pourraient ne pas être candidats aux prochaines élections. Le ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, 69 ans, a déjà indiqué qu’il ne serait pas candidat en 2026 et il n’est pas clair s’il finira son mandat actuel.

Personne ne s’attend à ce que le ministre de la Santé, Christian Dubé, 67 ans, soit toujours sur les rangs. Le ministre des Finances, Eric Girard, à 57 ans, pourrait être tenté par un départ vers la politique fédérale.

François Legault a déjà dit que sa décision de rester ou de quitter la politique dépendra de deux facteurs : sa santé et si les Québécois veulent encore de lui. Mais il faudra aussi qu’il se demande s’il a envie de reconstruire son équipe.

