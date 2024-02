Les applications de rencontre n’ont-elles rien changé à la façon dont les couples se forment ?

« Elles ont changé certaines étapes de la rencontre, mais semble-t-il que le moment de la mise en couple se passe exactement comme avant », fait savoir Mme Piazzesi.

À partir du moment où on se voit en personne, qu’on décide de se fréquenter, l’application de rencontre ne change pas cette phase-là. Elle change plutôt la phase de la recherche de partenaires. Chiara Piazzesi, professeure de sociologie à l’UQAM

Et encore, dit-elle : « Je pense que les gens ont eu un trop-plein d’interactions médiatisées pendant la pandémie et les années de restrictions sociosanitaires et donc, il y a quand même un désir de contact en personne. On se rend compte que ce n’est pas l’eldorado, que ça ne garantit rien, que c’est plein d’embûches et d’expériences frustrantes. »

Ce qui a changé, aussi, c’est le passage de la phase de fréquentation à la phase de création formelle du couple.

« Avant de se caser, on veut voir comment les choses s’organisent en général, explique Mme Piazzesi. Donc, où est-ce qu’on voudra travailler, dans quel domaine, est-ce qu’on voudra vivre à l’étranger, voyager, quand est-ce qu’on veut des enfants, est-ce qu’on va en vouloir, etc. Tout ça, ce sont des réflexions qui suivent des parcours de moins en moins prédéterminés par rapport aux générations précédentes. Et les gens ont tendance à percevoir leur vie comme un parcours individuel. C’est la réalisation d’eux-mêmes qui est en jeu. Chacun imagine sa trajectoire, ses projets dans le futur. »