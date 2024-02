Kate Winslet et Jim Carrey dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Du soleil plein la tête, en version française), réalisé par Michel Gondry. Le film est sorti en 2004.

Pour se plonger dans le couple moderne, la professeure nous propose de regarder deux autres films.

D’abord, Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Du soleil plein la tête, en version française), avec Jim Carrey et Kate Winslet, réalisé par Michel Gondry, sorti en 2004. « Je continue d’y penser après toutes ces années, dit-elle. C’est un film sur l’intimité. »

PHOTO DESPINA SPYROU, FOURNIE PAR LA PRODUCTION The Lobster (Le homard), de Yorgos Lanthimos, avec Colin Farrel et Rachel Weisz, est sorti en 2015.

Puis, The Lobster (Le homard), de Yorgos Lanthimos, avec Colin Farrell et Rachel Weisz, sorti en 2015. Sélectionné en compétition officielle au 68e Festival de Cannes, il a obtenu le prix du jury. Notre regretté collègue Marc-André Lussier lui a accordé la note de trois étoiles et demie sur cinq. « The Lobster est une allégorie aussi absurde que jouissive, qui met en exergue les pressions sociales encadrant les rapports sentimentaux et humains », a-t-il résumé⁠1.

Ce film s’interroge beaucoup sur la notion de compatibilité, l’impératif du couple, les bases sur lesquelles on décide que quelqu’un est la bonne personne, comment faire perdurer une relation, se projeter dans une relation pour toujours. Chiara Piazzesi, professeure de sociologie à l’UQAM

À ce sujet, les gens en couple espèrent-ils encore vivre pour toujours avec la même personne ?

« Ce rêve de rester avec quelqu’un pour un bon bout, même si ce n’est pas pour toujours, existe encore, parce qu’une intimité prolongée a des avantages. Ça comporte des plaisirs et une gratification. Mais les gens savent très bien que cet espoir-là est un espoir partiellement irréaliste », répond-elle.

