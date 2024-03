500 Days in the Wild Six ans sur les sentiers

Le 1er juillet 2015, la réalisatrice et photographe Dianne Whelan entreprend de traverser le Canada de Terre-Neuve à Victoria à pied, en vélo et en canot. Elle prévoit un léger détour de 4000 kilomètres en chemin pour visiter Tuktoyaktuk, en Arctique. Elle remporte son pari six ans et 24 000 kilomètres plus tard.