Peu après avoir emménagé dans la maison de son enfance, une femme découvre que sa belle-fille est sous l’emprise d’un ours en peluche.

Depuis l’arrivée de Jeff Wadlow (Kick-Ass 2) dans l’écurie Blumhouse, la maison de production de films d’horreur, à qui l’on doit notamment les excellents Get Out et Us, de Jordan Peele, a vu la qualité de ses films piquer du nez. Et ce n’est pas avec Imaginary (Imaginaire, en version française), sa nouvelle offrande pétrie de clichés propres au genre, que le réalisateur de Vérité ou conséquence, Fantasy Island et Bloodshot va relever le niveau.

Après Le mauvais esprit d’Halloween, où une fillette libérait un mauvais esprit qui donnait vie aux décorations d’Halloween, Jeff Wadlow, flanqué de Greg Erb et de Jason Orenlamb, scénaristes de La princesse et la grenouille, revisite l’univers de l’enfance. Plus particulièrement les traumatismes de l’enfance et leurs répercussions à l’âge adulte.

PHOTO FOURNIE PAR CINEPLEX PICTURES DeWanda Wise dans Imaginaire, de Jeff Wadlow

Illustratrice de livres pour enfants, Jessica (DeWanda Wise) croit pouvoir mettre fin à ses cauchemars en emménageant dans la maison de son enfance avec son conjoint Max (Tom Payne) et ses belles-filles, Taylor (Taegen Burns) et Alice (Pyper Braun). Tandis qu’Alice s’entiche d’un ours en peluche trouvé dans le sous-sol, Jessica renoue avec son ancienne gardienne, Gloria (Betty Buckley), dont elle ne garde aucun souvenir. Sous l’emprise de l’ourson Chauncey, Alice adopte un comportement de plus en en plus étrange.

Déménagement dans une maison étrange, pièces secrètes, jouet animé d’une entité maléfique, ado à couteaux tirés avec sa belle-mère, fillette innocente, père peu présent, vieille dame férue de connaissances pseudoscientifiques ou psychanalytiques : Wadlow a mécaniquement coché toutes les cases du cahier des charges. Grappillant dans les classiques du genre, d’Amityville : la maison du diable à Poltergeist : la vengeance des fantômes, en passant par Annabelle et ses dérivés, le réalisateur n’en égale aucun.

Tout au plus aura-t-il su créer un univers parallèle où s’incarnent les pires cauchemars des personnages avec un certain savoir-faire. Cependant, ce dernier fait pâle figure lorsqu’on le compare au Monde à l’Envers de la série Stranger Things des frères Duffer. Pis encore, hormis quelques effets-chocs, Imaginaire ne parvient même pas à faire peur. En fait, ce qui provoque la frousse, c’est la promesse d’une suite, voire d’une franchise, au tout dernier plan.

En salle

Consultez l’horaire du film