Neuvième long métrage de fiction du grand cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan, Les herbes sèches esquisse le portrait d’un enseignant d’arts plastiques, contraint d’exercer son métier dans une région reculée de l’Anatolie, qu’on accuse d’avoir adopté un comportement déplacé à l’endroit d’une élève.

Depuis Sommeil d’hiver (Palme d’or 2014), le cinéma de Nuri Bilge Ceylan se fait moins méditatif et plus bavard. Les herbes sèches, qui a valu le prix d’interprétation féminine à la fougueuse Merve Dizdar à Cannes, s’inscrit parfaitement dans cette lignée, avec ses personnages qui débattent jusqu’à plus soif sur les enjeux politiques et climatiques quand ils ne partagent pas leurs rêves ou leurs désillusions avec leurs interlocuteurs.

Écrit avec Ebru Ceylan, compagne, muse et principale coscénariste du cinéaste depuis Trois singes (2008), et Akin Aksu, coscénariste du Poirier sauvage (2018), précédent film de Ceylan, le récit est inspiré du journal intime d’Aksu, qui, durant trois ans, a enseigné les arts en Anatolie. D’une grande densité dramatique, riche en observations sur le poids de la solitude, truffé de troublants non-dits et de gestes équivoques, porté par des personnages tragicomiques malgré eux, Les herbes sèches évoque immanquablement Tchekhov et Bergman.

Caressant l’espoir d’enseigner les arts plastiques à Istanbul, Samet (Deniz Celiloğluz) est contraint, à l’instar de son coloc Kenan (Musab Ekici), d’effectuer son service civil dans une modeste école d’un village reculé de l’Anatolie, où le temps semble s’être arrêté depuis des décennies. Lorsqu’un ami lui propose de rencontrer Nuray (Merve Dizdar), enseignante ayant perdu une jambe dans un attentat terroriste, Samet refuse d’entamer une liaison avec elle tant il est persuadé qu’il sera bientôt muté dans la métropole. Il préfère plutôt présenter Kenan à Nuray, qui, à la grande surprise de Samet, démontre un vif intérêt pour son coloc.

PHOTO FOURNIE PAR SPHÈRE FILMS Deniz Celiloğluz et Merve Dizdar dans Les herbes sèches, de Nuri Bilge Ceylan

Samet voit son avenir s’assombrir lorsque Bekir (Onur Berk Arslanoğlu), directeur de l’école, lui annonce que deux jeunes filles, dont son élève préférée, Sevim (Ece Bağcı), les accusent, Samet et Kenan, de s’être comportés de manière déplacée avec elles. Tandis que Bekir esquive les questions de Samet et semble prendre les accusations à la légère, l’enseignant change d’attitude à l’égard de Kenan et de Sevim. Il voudra même se rapprocher de Nuray, qui n’hésite pas à le confronter à ses propres contradictions.

Pour une rare fois, le nom du brillant directeur photo Gökhan Tiryaki n’apparaît pas au générique.

Or, les superbes images de Cevahir Sahin et Kürsat Üresin, qui captent avec maestria la splendeur hivernale des paysages anatoliens et signent les émouvants portraits de paysans que croque Samet dans ses temps libres, rivalisent de beauté avec celles du fidèle allié de Ceylan.

Le gros plan d’Ece Bağcı les cheveux couverts de neige s’avère d’ailleurs un magnifique clin d’œil à Ebru Ceylan dans Les climats (2006). L’un des plans du tête-à-tête entre Samet et Nuray fait également écho à celui du couple Ceylan dans ce film suivant les états d’âme d’un couple au fil des saisons.

PHOTO FOURNIE PAR SPHÈRE FILMS Ece Bağcı dans Les herbes sèches

Au-delà du fait d’illustrer la majesté de cette contrée lointaine, les images des Herbes sèches traduisent avec force le sentiment d’impuissance de Samet, prisonnier d’un environnement hostile peuplé d’êtres aux intentions indiscernables. Après avoir enseigné à ses élèves dissipés la perspective, il observe, pétrifié, le lointain point de fuite comme s’il voulait que le paysage disparaisse. Plus tard, Nuri Bilge Ceylan démontre audacieusement l’envie de fuir de Samet lorsqu’il le fait complètement sortir du récit le temps d’une scène, l’envoyant littéralement dans les coulisses du film. Contrairement aux amoureux des Climats, cet enseignant qui rêve d’autres horizons connaîtra le printemps. Qui sait, à la saison du renouveau ce dernier pourra-t-il poser un regard neuf sur cet âpre univers qui l’entoure.

Les herbes sèches est présenté en salle en version sous-titrée en anglais au cinéma du Parc et en version sous-titrée en français au cinéma Moderne.

En salle

Consultez l’horaire du film