Louant une chambre dans le manoir où il a rencontré sa défunte femme, un homme d’affaires anglais se fait embaucher comme majordome par la propriétaire des lieux.

Las de Londres, Andrew Blake (John Malkovich) se rend en France, pays d’origine de sa défunte femme, dans l’espoir de passer du bon temps et de ressasser de doux souvenirs dans la propriété où ils s’étaient rencontrés. Reçu comme un chien dans un jeu de quilles par Odile (Émilie Dequenne), la cuisinière qui n’en a que pour son chat, l’homme est contraint par la première de s’engager comme majordome à l’essai pour l’énigmatique Mme Beauvillier (Fanny Ardant).

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Connu pour ses romans humoristiques à succès, Gilles Legardinier a décidé de passer derrière la caméra pour adapter, avec le soutien de la productrice Christel Henon à la scénarisation, son roman Complètement cramé !, paru chez Fleuve noir en 2012. Chacun son métier, aurait-on envie de lui dire devant cette embarrassante comédie dramatique où trois acteurs de haut niveau gaspillent leur talent.

Rien ne va dans Complètement cramé !, où John Malkovich, en homme d’affaires britannique francophile, croise le fer avec Émilie Dequenne, en cuisinière pète-sec, et Fanny Ardant, en veuve ruinée qui tente de sauver son manoir. Non seulement les personnages semblent tout droit sortis d’une vieille pièce de théâtre de boulevard, les dialogues que doivent se farcir les spectateurs sont aussi d’une bêtise abyssale. Pis encore, les nombreux jeux de mots et les blagues à propos des différences culturelles empestent le réchauffé. Quant à la réalisation, elle évoque celle d’un téléfilm médiocre des années 1980.

En dehors de détestables personnages secondaires pétris de clichés, on trouve dans cette pitoyable comédie où chaque revirement est télégraphié une femme de ménage qui cache sa maternité à sa patronne et un intendant qui en pince pour la cuisinière, respectivement joués sans finesse par Eugénie Anselin et Philippe Bas. Avec ce dernier, Malkovich, qui ânonne le français, prouve d’ailleurs que le ridicule ne tue pas dans la scène où Andrew, perruque blonde vissée sur le crâne et lèvres barbouillées de rouge carmin, donne des leçons de séduction à son nouveau collègue. À elle seule, cette scène transforme cette comédie qui voulait faire du bien en désastre qui crée le malaise.

En salle