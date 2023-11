Avant de se tourner vers le jeu, Michel Charette s’est longtemps projeté dans une carrière d’humoriste. Un rêve avec lequel il renoue plus d’une trentaine d’années après l’avoir rangé en présentant Charette sur scène : 64 % authentique, le reste…, son premier spectacle solo.

C’est de la faute à l’historien Éric Bédard – manière de parler – si Michel Charette n’est pas devenu humoriste. « Quand j’étais au secondaire, Éric et moi, on avait un duo comique », raconte le comédien. L’Éric Bédard à la voix de stentor ? L’Éric Bédard prof à l’Université TELUQ ? L’Éric Bédard auteur de nombreux livres, dont L’histoire du Québec pour les nuls ? Cet Éric Bédard là, oui.

« Il était hallucinant ! Un vrai clown ! », s’exclame son ancien camarade de classe du collège Jean-Eudes, déjà disciple à l’époque de l’humour de Claude Meunier et de celui qui deviendrait son mentor, Louis Saia. « Pour te dire : c’est moi qui étais son straight man, c’est lui qui punchait et qui imitait les profs. Je pensais sincèrement faire carrière avec lui. » Mais ?

Mais Éric Bédard a été happé par l’histoire, laissant son partenaire à lui-même. C’était il y a plus de trois décennies, durant lesquelles Michel Charette s’est inscrit dans le cœur et la mémoire de dizaines de milliers de Québécois grâce à ses personnages d’attendrissant souffre-douleur et rappeur occasionnel (Jean-Lou « Le Hot-Dog » Duval dans Radio Enfer), de fils de propriétaire de brasserie (Léopold dans Les Boys) et de sergent-détective (Bruno Gagné dans District 31).

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Michel Charette

C’est d’ailleurs grâce à ce rôle, pourtant très sérieux, que Michel Charette revenait à l’humour en 2021, par la grande porte de la coanimation avec son ami Gildor Roy d’un gala ComediHa !, puis d’un autre en solo en 2022.

Des expériences plus qu’heureuses à la suite desquelles ComediHa ! lui proposait de l’appuyer dans la création d’un premier spectacle d’humour, Charette sur scène : 64 % authentique, le reste…, dont le rodage s’amorcera en août 2024. « Man, j’ai 53 ans ! », s’exclame à nouveau Michel, comme si ses jours étaient comptés, alors qu’il semble péter le feu.

Mieux le connaître

Même s’il souhaite que son public se demande ce qui appartient au réel et ce qui appartient à l’exagération dans son spectacle, d’où ce titre en forme de clin d’œil à l’ubiquité du mot « authentique », Michel Charette promet qu’on aura appris à bien le connaître avant la tombée du rideau. Il n’hésitera pas ainsi à puiser dans certains sujets plus délicats, voire douloureux, dont son rapport à son poids.

« J’ai décidé d’en parler, parce que c’est un levier comique extraordinaire, mais aussi parce qu’on s’en sort jamais complètement, confie-t-il. Il y a des jours où, dans ma tête, je suis encore très gros. »

L’acteur visionnait récemment Le poids des apparences, de Phil Roy. « Et j’ai tellement pleuré en regardant son documentaire. C’est comme s’il racontait ma vie. Phil est un de ceux qui m’ont dit que Jean-Lou leur avait donné espoir, en leur montrant qu’un gros pouvait exister à l’écran. »

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Michel Charette dans District 31

Présent à la télé depuis 1993, Michel Charette a longtemps été relégué au rôle de second violon. « Je me plais à dire qu’avant, j’étais toujours sur le troisième ou quatrième trio », illustre celui qui affectionne manifestement les images empruntées au hockey. « District 31 m’a permis de jouer sur le premier trio et l’avantage numérique, Le bonheur aussi », dit-il au sujet de la comédie grinçante signée François Avard, dont la troisième saison sera diffusée à TVA en janvier.

La preuve : Noovo annonçait lundi qu’il relaierait en 2024 une comédie dramatique signée Michel Charette intitulée Marco Lachance, dans laquelle ce n’est pas Claude Legault, mais bien son créateur, qui incarnera le rôle-titre.

Plus personne n’a donc à prendre la défense de Michel Charette, comme c’est souvent arrivé au cours de sa carrière. C’est Fabienne Larouche qui avait dû convaincre Luc Dionne de l’embaucher dans District 31, le scénariste souhaitant ne pas se tourner vers des membres de la distribution de la précédente quotidienne de Radio-Canada, 30 Vies.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Avec Paul Houde et Louis Saia en 2001

C’est le réalisateur Louis Saia qui a mis sa participation à la comédie Les Boys en jeu afin qu’on accepte que Charette incarne le fils de Stan dans le premier film de la franchise, qui célébrera ses 25 ans le 12 décembre. Le producteur Richard Goudreau pressentait pour sa part… José Gaudet. « Louis avait envoyé des cassettes de Radio Enfer à Richard. Diane, sa femme, m’a trouvé drôle, et il a décidé de faire confiance à Louis. »

Son meilleur ami

C’était l’évidence : il n’était pas question que Michel Charette imagine son spectacle solo en solitaire sans l’apport de son chum de toujours, François Chénier. « François, c’est mon frère, mon confident, mon psychologue », explique-t-il à propos de celui avec qui il a créé au cours des quinze dernières années cinq pièces pour le Théâtre des Hirondelles de Saint-Mathieu-de-Belœil. Et qui est à la mise en scène de son spectacle d’humour.

IMAGE TIRÉE DE RADIO ENFER Michel Charette, Robin Aubert et François Chénier, dans une scène de Radio Enfer, en 1995

Leur relation, qui datait d’un peu avant Radio Enfer, aurait pourtant pu dérailler par une guerre d’ego, s’ils en avaient tous les deux eu de gros. C’est qu’à l’origine, c’est le personnage de Carl « Le Kat » Charest qui devait récolter la majorité des rires.

« Mais Robin [Aubert] et moi, on s’est mis à faire nos folies et nos personnages ont scoré fort dans les tests d’audience, se souvient Michel. François aurait pu mal réagir, mais il a décidé de devenir le meilleur straight man au monde. Il fabriquait le jeu, il nous mettait ça sur la palette et il nous restait juste à scorer. »

Avec la voix de Pierre Houde : et voilà maintenant Charette qui se lance en échappée !