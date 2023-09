Un homme atteint d’un cancer en phase terminale décide de s’en prendre aux gens qui l’ont floué sur l’existence d’un remède miracle.

Martin Gignac Collaboration spéciale

Qui eût cru qu’à sa sortie en 2004, le film Saw, de James Wan, allait devenir culte ? Les amateurs de violence gratuite étaient bien servis avec cette série B particulièrement gore qui allait engendrer un nombre incalculable de suites interchangeables.

Ce 10e épisode qui se déroule quelques semaines après le premier tome ose modifier sa recette gagnante. S’il n’est pas question de rebattre complètement les cartes comme l’avait fait le précédent Spiral qui se prenait pour Seven (le classique de David Fincher a toujours été la principale inspiration de la franchise), le changement de perspective qui est proposé est loin d’être négligeable. Le spectateur n’est plus prisonnier aux côtés des victimes qui tentent d’échapper à des pièges mortels, mais il partage plutôt le quotidien du méchant John Kramer (Tobin Bell) ou, pour les intimes, Jigsaw.

Cela permet de rendre plus humaine cette figure d’ange exterminateur, de lui donner une motivation. Il n’en fallait pas plus à Tobin Bell pour briller, lui qui offre sa performance la plus vulnérable et sentie de la série. Il est accompagné de Shawnee Smith qui campe de nouveau son insaisissable apprentie.

Cette révolution n’empêche pas le long métrage de crouler sous la redite. Le scénario qui aimerait tant susciter des dilemmes moraux n’est là que pour titiller les plus bas instincts. Les personnages possèdent autant d’étoffe que des pantins en sursis et les interprètes le leur rendent bien.

Puis il y a tous ces jeux de torture où les individus sont appelés à se démembrer de la façon la plus brutale possible. Il n’y a pourtant rien qui n’a pas déjà été vu dans les précédentes moutures. Entre hommage et caricature, la ligne est parfois mince, que franchit allègrement la mise en scène racoleuse de Kevin Greutert (qui a réalisé Saw VI et Saw 3D)

Saw X prêche évidemment les convertis et les fans retrouveront un certain plaisir après plusieurs efforts décevants, tandis que les autres seront toujours aussi dégoûtés. Si jamais une autre suite voit le jour, pourquoi ne pas la croiser avec Fast & Furious qui en serait également à sa 11e aventure ? L’idéal pour pimenter ces deux séries en perdition.

En salle