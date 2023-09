Des cristaux contenus à l’intérieur d’une météorite qui s’est écrasée sur Aventureville donnent des superpouvoirs aux chiots de La Pat’Patrouille. Toutefois, la scientifique Victoria Vance et le déchu maire Hellinger tentent de s’en emparer.

Ceux qui ont vu La Pat’Patrouille, le film le savent déjà : la qualité des aventures cinématographiques du groupe de chiots est nettement supérieure à celle de la série animée. Il y a plus de textures, de détails, de mouvements et de vie en général.

Visuellement, La Super Patrouille, le film est aussi réussi que le long métrage précédent, « mais en mieux, avec un petit truc en plus », pour citer Ruben. Les cristaux provenant d’une météorite qui confèrent des superpouvoirs aux héros canins permettent des scènes d’action encore plus ambitieuses, brillamment animées par le studio montréalais Mikros Image. Le réalisateur Cal Brunker a inséré quelques clins d’œil à Ghostbusters, à Top Gun et au genre superhéros qui feront sourire les adultes.

Les enjeux du scénario de Brunker et de Bob Barlen sont également plus grands, alors que l’ancien maire Hellinger (Ron Pardo, en version originale) et la « savante folle » Victoria Vance (Taraji P. Henson) font équipe pour dérober les puissants cristaux. La profondeur de ce dernier personnage nous a agréablement surpris pour une antagoniste d’un film destiné à un jeune public.

Tandis que la perte de confiance de Chase était au cœur du premier film, Stella (Mckenna Grace), qui se sent « petite et insignifiante », est cette fois au centre du récit. Le thème de l’estime de soi est également exploré avec Liberty (Marsai Martin), qui a rejoint la meute dans le chapitre précédent. Étant la seule à ne pas avoir développé de superpouvoirs, elle hérite de la garde d’un trio de bébés chiens du programme de relève de l’équipe dirigée par Ryder (Finn Lee-Epp). La parité n’est toujours pas atteinte au sein de La Pat’Patrouille, mais ce film met au moins les personnages féminins de l’avant.

Même si l’ensemble est plus spectaculaire et que des acteurs connus prêtent leur voix à des personnages très secondaires – Chris Rock ne dit qu’une phrase –, l’essence est la même qu’à la télé : des blagues mignonnes, des moments de tendresse et de belles leçons de vie. On ne change pas une recette aussi populaire, mais les chiots au cinéma grandissent et leurs jeunes admirateurs seront probablement heureux de les voir vieillir avec eux.

En salle