Mis à part Norbourg, toujours à l’affiche en salle (le film de Maxime Giroux a valu à Vincent-Guillaume Otis l’Iris du meilleur acteur dans un premier rôle), tous les longs métrages primés dimanche au 24e Gala Québec Cinéma sont offerts sur différentes plateformes.

Marc-André Lussier La Presse

Selon le site ouvoir.ca, voici les endroits où les lauréats peuvent être vus :

Les oiseaux ivres (10 trophées Iris, dont ceux du meilleur film, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario, de la meilleure actrice – Hélène Florent –, et du meilleur acteur de soutien – Claude Legault) est offert sur quelques plateformes traditionnelles (Crave, iTunes/Apple TV+), mais aussi par Vimeo (Les Films Opale) et Cogeco, en plus des plateformes gérées par le Cinéma du Musée, le Cinéma Moderne et le cinéma Le Clap.

Maria Chapdelaine (4 trophées Iris, dont ceux de la meilleure actrice dans un second rôle – Hélène Florent – et de la révélation de l’année – Sara Montpetit) est offert sur Crave, Illico, iTunes/Apple TV+, YouTube, Google Play, Boutique Cineplex, et Vimeo (MK2| Mile End).

Comme une vague (3 trophées Iris, dont celui du meilleur long métrage documentaire) est offert par Crave.

L’arracheuse de temps (3 trophées Iris, dont celui de la meilleure direction artistique) est offert sur Illico, Crave, Cogeco, Prime Video, Apple TV+, YouTube et Google Play.

Sin La Habana (Iris du meilleur premier film) est offert à la boutique Maison 4 : 3, sur la plateforme du Cinéma Moderne, ainsi que sur YouTube.

Bootlegger (Iris du film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec) est offert sur Crave, Illico, Cogeco, Boutique Cineplex, Apple TV+, YouTube et Google Play.

Sam (Prix du public) est offert sur la plateforme du Club Illico.