Bootlegger

Critiques

The Many Saints of Newark

Racines mafieuses ★★★½

En 1967 à Newark, ville du New Jersey voisine de New York, de graves émeutes raciales ont cours. En parallèle, deux bandes de gangsters s’affrontent : les Italo-Américains et les Afro-Américains. C’est dans cet environnement que grandit Tony Soprano, vedette de la série télévisée The Sopranos.