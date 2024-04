Silex and the city et une série de Valeria Golino projetés en plein air

(Cannes) Le Festival de Cannes a annoncé vendredi la projection en plein air de plusieurs films, dont l’adaptation de la BD humoristique Silex and the city, ainsi que la venue de l’actrice italienne Valeria Golino pour une série.

Agence France-Presse

Quatre premiers titres ont été annoncés pour le Cinéma de la plage, programmation en plein air ouverte au public, dont Silex and the city, réalisé par le chanteur et rappeur Jul, avec une distribution voix peu commun, où figurent l’ancien président français François Hollande, l’actrice et épouse de François Hollande Julie Gayet, l’animateur de télévision franco-luxembourgeois Stéphane Bern, l’actrice française Léa Drucker et l’écrivaine belge Amélie Nothomb.

Silex and the city est l’un des grands succès de la BD humoristique contemporaine, avec neuf albums vendus à plus d’un million d’exemplaires et une série de 180 épisodes d’animation qui ont été diffusés sur la chaîne de télévision franco-allemande Arte.

Le festival international de cinéma de Cannes, une ville de la riviera française, a également annoncé la venue de l’actrice italienne Valeria Golino pour L’art de la joie, adaptation du roman du même titre de Goliarda Sapienza.

Le premier épisode de ce projet avec l’actrice et réalisatrice italienne Jasmine Trinca et l’actrice, scénariste et réalisatrice franco-italienne Valeria Bruni-Tedeschi, sera projeté. Il est conçu comme une série, mais sortira en salles en Italie.

Le festival se tiendra du 14 au 25 mai, avec en course pour la Palme d’or des cinéastes comme l’Américain Francis Ford Coppola, le Grec Yorgos Lanthimos ou le Français Jacques Audiard.

Le festival doit encore annoncer la composition de son jury, présidé par la réalisatrice de Barbie, l’Américaine Greta Gerwig.