France Des députés vont enquêter sur les violences sexuelles dans le cinéma

(Paris) L’Assemblée nationale française a approuvé à l’unanimité jeudi la création d’une commission d’enquête chargée d’étudier les « abus et violences » dont sont victimes les mineurs et les majeurs dans le cinéma, l’audiovisuel, le spectacle vivant, la mode et la publicité.