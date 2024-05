À l’occasion de la sortie de Kingdom of the Planet of the Apes, des journalistes de La Presse se sont remémoré la surprenante conclusion de l’original, sorti en 1968. Ils vous proposent aujourd’hui sept autres films qui ont marqué le cinéma par leur fin inattendue. Avis : divulgâcheurs à l’horizon.

Planet of the Apes, de Franklin J. Schaffner (1968)

La force de la finale de Planet of the Apes réside tant dans son dévoilement aussi surprenant que dramatique que dans la façon dont son improbabilité est véhiculée tout au long du film. George Taylor (Charlton Heston), commandant de la mission d’exploration spatiale, exprime à de nombreuses reprises et de différentes manières son désintérêt pour la Terre et ses habitants. Malgré les difficultés rencontrées après l’écrasement de son vaisseau, il ne regrette jamais d’avoir quitté sa planète. Il répète à ses compatriotes que tous ceux qu’ils connaissent sont morts puisque leur voyage interstellaire les a amenés 2000 ans dans le futur. Son monde s’effondre lorsqu’il réalise qu’il ne l’a jamais vraiment quittée. En plus, ce sont les ruines de la statue de la Liberté, symbole d’accueil des immigrants, qui lui livrent le message.

Pascal LeBlanc, La Presse

Le locataire, de Roman Polanski (1976)

J’ai été en état de sidération pendant je ne sais combien de temps après avoir vu la fin de ce film. Un homme, joué par Roman Polanski (aussi réalisateur), reprend le bail d’un appartement à Paris, auparavant occupé par une femme ayant voulu se suicider en se défenestrant. Quand il la voit sur son lit d’hôpital, complètement enrubannée, elle hurle. À la fin du film, après être passé par de multiples expériences d’étrangeté et de paranoïa, quand il finit lui aussi par se défenestrer, nous voyons par les yeux de la personne hospitalisée qu’il regardait au début qu’il s’agit de lui-même, d’où le hurlement. Pour vrai, je ne suis jamais vraiment revenue de mon premier contact avec Le locataire.

Chantal Guy, La Presse

The Usual Suspects, de Bryan Singer (1995)

« Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c’est de convaincre tout le monde qu’il n’existe pas. » Ces mots prononcés par Roger Kint, alias Verbal (Kevin Spacey, lauréat d’un Oscar pour le rôle), résument bien l’intrigue de The Usual Suspects. En un peu plus de deux heures, nous sommes à la fois fascinés et effrayés par la légende de Keyser Söze. Le scénario de Christopher McQuarrie (derrière les trois derniers Mission : Impossible), qui lui a valu un Oscar, est si habilement construit qu’il est presque impossible de repérer les indices éparpillés le long de son récit au premier visionnement. Notre cerveau « explose » de la même manière que la tasse de café se fracasse.

Pascal LeBlanc, La Presse

Fight Club, de David Fincher (1999)

« La première règle du fight club est : il est interdit de parler du fight club. » Eh bien, tant pis, brisons cette règle ! Dans ce film de David Fincher, sorti en 1999, un insomniaque chronique désabusé (Edward Norton) se lie d’amitié avec un vendeur de savon, Tyler Durden (Brad Pitt), avec qui il fonde un club de combat secret. Ce qu’on ne remarque pas du premier coup, c’est qu’avant leur rencontre, Tyler apparaît quatre fois de façon subliminale. La raison ? L’homme, qui n’est jamais nommé, souffre d’un dédoublement de personnalité. « Je le sais parce que Tyler le sait », dit-il au début du film.

Manon Dumais, La Presse

The Sixth Sense, de M. Night Shyamalan (1999)

« Je vois des gens qui sont morts », dit le petit Cole Sear (Haylee Joel Osment) à Malcolm Crowe (Bruce Willis), psychologue pour enfants. Avant de voir ce drame fantastique de M. Night Shyamalan, sorti en 1999, tout le monde avait entendu la célèbre réplique culte dans la bande-annonce. Or, à l’instar de Malcolm, personne n’a compris à ce moment-là que Cole dévoilait la fin du film. Pas plus que personne n’a remarqué qu’après avoir été atteint d’une balle par un ancien patient, le psychologue portait les mêmes vêtements, n’avait plus d’ombre et que seul Cole le voyait. Pourquoi ? Parce que Malcolm est mort !

Manon Dumais, La Presse

Hochelaga, Michel Jetté (2000)

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Image tirée du film Hochelaga

On parle rarement de ce film québécois dont la fin m’avait jetée sur le cul en 2000. Une incursion dans le monde des groupes de motards, à un tournant où ils deviennent des « professionnels », c’est-à-dire « organisés », donc plus pragmatiques. Le jeune Marc (Dominic Darceuil) gravit les échelons dans cette hiérarchie un peu malgré lui, mais on va l’abattre, pour ramener la paix avec les autres bandes. « Crisse que ça me fait chier », dit Finger (David Boutin), le personnage qui doit le tuer à la fin, parce qu’il sait qu’il élimine l’un des plus intègres et prometteurs (dans le contexte du crime organisé, on s’entend) du clan. Une métaphore de la jeunesse qu’on sacrifie pour le pouvoir, pas seulement dans le crime. J’interprète cette fin ainsi, parce qu’elle me hante encore.

Chantal Guy, La Presse

Oldboy, de Park Chan-wook (2003)

Un homme d’affaires coréen est enlevé. Il est maintenu en captivité, dans une pièce où il n’a accès qu’à un téléviseur. Au bulletin d’information, il apprend que sa femme a été assassinée et qu’il est le principal suspect. Libéré après 15 ans de solitude par ses ravisseurs, il tente de retrouver sa fille de 19 ans. Dans sa quête, il rencontre par hasard une jeune femme qui devient sa maîtresse et retrouve le commanditaire de son enlèvement, un ancien camarade de classe à propos de qui il a fait courir jadis la rumeur d’un inceste sur sa sœur. Pour se venger, le camarade de classe lui apprend que grâce à l’hypnose, il a provoqué la liaison entre le père et… sa fille.

Marc Cassivi, La Presse

Incendies, de Denis Villeneuve (2010)

Jeanne et Simon Marwan sont des jumeaux qui apprennent, à la lecture du testament de leur mère, que leur père est toujours vivant et qu’ils ont un frère aîné. Ils seront chargés de remettre une lettre à chacun afin de respecter les dernières volontés de Nawal, qui vient de mourir subitement. Cette femme, qui a été emprisonnée dans son pays d’origine, violée et torturée par son geôlier, a dû abandonner son nouveau-né à la naissance. Elle le reconnaît des années plus tard, dans une piscine de Montréal, car il porte trois points tatoués au talon. Sauf qu’elle comprend aussi, en découvrant son visage, qu’il est le gardien de prison qui l’a torturée…

Marc Cassivi, La Presse

