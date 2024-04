Le film Niki, dans lequel l’actrice Charlotte Le Bon incarne l’artiste Niki de Saint Phalle, sera présenté à Cannes. Il a été sélectionné dans la série Un certain regard.

La sélection du film racontant la vie de l’artiste française réalisé par Céline Sallette a été annoncée mardi par le Festival de Cannes. Il s’agit du premier long métrage de la réalisatrice.

Niki de Saint Phalle est une plasticienne et artiste de peintre née à Neuilly-sur-Scène et décédée en Californie en 2002. Elle est entre autres connue pour ses tableaux-performance Tirs et ses Nanas, monumentales sculptures représentant des femmes aux formes voluptueuses.

Si Charlotte Le Bon, qui apparaîtra dans la troisième saison de la série White Lotus, tournée en Thaïlande, accompagne le film à Cannes, il s’agira de sa troisième présente en autant d’années sur la Croisette.

Elle y a présenté son film Falcon Lake en 2022 et a fait partie d’un jury en 2023. Le Festival de Cannes se tient cette année du 14 au 25 mai.

Consultez le site du festival